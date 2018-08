El exvicepresidente argentino Amado Boudou quedó detenido luego de ser condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por la compra irregular de la imprenta Ciccone.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de Buenos Aires, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, ordenó su detención inmediata tras la sentencia y estableció una multa de 90.000 pesos y la "inhabilitación especial perpetua" para cargos públicos.

Los magistrados también impusieron una pena de 5 años y medio de cárcel para José María Núñez Carmona por considerarlo "partícipe necesario" de esos delitos y una de 4 años y medio para Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa, como "autor penalmente responsable" de cohecho activo.

También ordenaron la prisión preventiva para ambos, aunque, en el caso del segundo, bajo la modalidad de domiciliaria. Los magistrados dieron así por acreditado que Boudou y su socio Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica mientras el primero era ministro de Economía con el fin de contratarcon el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.

Durante sus últimas palabras en el juicio, el ex vicepresidente se declaró víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país y aseguró que la acusación de cochecho "no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba porque no existió".

Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, a quien señalan como testaferro de Boudou, que fue condenado a dos años de cárcel en suspenso y a tareas comunitarias no remuneradas.

La decisión de que Boudou y Núñez Carmona queden detenidos fue tomada por "riesgos procesales como el peligro de fuga" y el "posible apriete a testigos" ya que aún el caso Ciccone sigue siendo materia de investigación hacia otros implicados. Sucede que por el caso Ciccone sigue en pie una causa paralela, en la que el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray y otros empresarios están siendo investigados por el juez federal Ariel Lijo.

López Iníguez votó en minoría a favor de que mantuvieran la libertad Boudou y Núñez Carmona pero que se les fijara la prohibición de salida del país, pero Bertuzzi y Costabel evaluaron que había "razones suficientes de peso" para disponer las detenciones y no esperar a que la condena quede firme tras los recursos de apelación. Mencionaron por ejemplo, que aún no se halló la documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Además, el tribunal estableció una pena de tres años de cárcel para Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de asesores del Fisco, y una de dos años y medio para Guido Forcieri, entonces jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Economía, ambas también en suspenso.