El detenido ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, volvió ayer a pedir la excarcelación al Tribunal Oral que lo condenó a 5 años y diez meses de prisión en la causa por la ex Ciccone Calcográfica.

El planteo fue hecho por su defensa que reclamó que, si no le conceden el beneficio, al menos le otorguen prisión domiciliaria con tobillera electrónica, informaron fuentes judiciales.

La defensa hizo el planeo ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó y dispuso la prisión, luego que el viernes último el juez federal Ariel Lijo dictó nuevos procesamientos en el tramo de la causa vinculado a la ruta del dinero K, pero sin prisiones preventivas.

Al procesar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura, Lijo les permitió seguir en libertad porque no vio posibilidades de entorpecimiento de la investigación, cuyas medidas de prueba "más relevantes" ya se ordenaron.

Ante ello los defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, insistieron en la excarcelación, porque según sostuvieron, la misma interpretación puede hacerse sobre la parte de la investigación referida a Boudou.

El ex vicepresidente fue condenado a 5 años y diez meses de prisión por delitos cometidos en la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía, durante el kirchnerismo.

Días atrás, el propio Tribunal Oral Federal 4 concedió los recursos de apelación del ex vicepresidente Amado Boudou y de José María Núñez Carmona, con lo que habilitó a la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia en la materia, a que revise las sentencias dictadas en el juicio.