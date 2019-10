La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, de "justificar el delito como forma de vida" por decir que "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo" ante el contexto de crisis económica.

"Me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas. Eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión", respondió Bullrich, en diálogo con Infobae.

Kicillof había planteado, en declaraciones al programa Debo Decir: "Obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno. El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno".

Te puede interesar:

"Es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión", manifestó Bullrich, y consideró que "la sociedad es consciente de la importancia que ha significado en su vida cotidiana la disminución de los búnker de droga" y sostuvo que "los puntos fuertes son los de la comercialización".