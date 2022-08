La presidente del PRO, Patricia Bullrich, criticó a la titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, tras diversas críticas formuladas por la dirigente chaqueña contra referentes de la coalición Juntos por el Cambio (JxC) que integran ambos partidos: "Se tiene que terminar la impunidad de la palabra", disparó Bullrich.

En un hilo de Twitter, la exministra de Seguridad enfatizó que "la unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo". De esta manera, "quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos".

Bullrich: "No vale eso de que 'porque es Carrió nadie la enfrenta'"

"Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", agregó la referente opositora.

Así se refirió a las declaraciones de Carrió, quien afirmó anoche que JxC debería fijar “reglas de decencia” de cara a las elecciones de 2023: “Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, afirmó Carrió y disparó una serie de críticas contra referentes de la coalición opositora a la que pertenece.

Entre las frases de Carrió que generaron la polémica dentro de las filas de la coalición opositora, figuran: "Lo que sabe bien Gerardo (Morales), porque me conoce hace años, es que si tengo que denunciar, denuncio. Muchachos, en el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia”.

También dijo que "hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocio” y que "hay sociedad con el massismo" y además que hubo un "acuerdo de Sergio Massa con el gobierno de Juntos por el Cambio. Básicamente (el exministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”.

Carrió: "En el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia"

A su vez, también cuestionó a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio, a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR.

En respuesta, la presidenta del PRO dijo: "Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que 'porque es Carrió nadie la enfrenta'".