La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras incorporar este martes a tres nuevas figuras a su gabinete: "¿Mucho cargo, no? La discusión política de un país es menos cargo y más austeridad", dijo la ex ministra de Seguridad.

En el medio de las tensiones por el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta decidió hacer un cambio de estructuras dentro de su Gabinete para preparar el juego de las elecciones 2023.

Este martes presentó al economista y expresidente del Banco Central durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, Martín Redrado, como el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos. A la vez, el diputado nacional del PRO Waldo Wolff será secretario de Asuntos Públicos y su colega en el bloque legislativo Silvia Lospennato será nombrada como titular del Consejo Consultivo para la Igualdad de Oportunidades, un cargo de género que desempeñará ad honorem y sin renunciar a su banca.

Martín Redrado, Silvia Lospennato, Horacio Rodríguez Larreta y Waldo Wolff

En una entrevista para Todo Noticias (TN), Bullrich aseguró que lo que se tiene que discutir "no es que traigan gente para sumarlos y darles un cargo, sino ser capaz de convencer a la gente de que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable y que no es sumando cargos sino en la convicción de un tipo de cambio fuerte".

La exministra de Seguridad nacional durante el macrismo insistió en que "es el coraje que tenemos que ponerle al futuro, no es sumar por cargos" y que "se trata de una "mirada tradicional" de la política. A la vez, argumentó: "La estratégica es el cambio profundo y el coraje que vamos a poner en cada paso que demos en contra de lo que puede ser esta argentina populista y de pobreza. Ese tipo de cosas no me interesan y no es la manera que considero que hay que sumar".Bullrich celebró la "derrota política" del Gobierno nacional

La titular del PRO se refirió al reciente acatamiento del Gobierno nacional al fallo del máximo tribunal a favor de CABA, luego de que el presidente Alberto Fernández comunicara la decisión de no cumplir la orden de la Corte Suprema y recusar a los jueces del máximo tribunal.

Esta actitud por parte del mandatario es para Bullrich una "derrota política" porque "a un fin de semana de por medio tener que salir a decir que iban a acatar el fallo, que vuelven a un Estado de derecho y constitucional, no lo rompen, será por debilidad o porque se dieron cuenta de que no tenían el apoyo social, en la derrota política del Gobierno y el triunfo de una Argentina constitucional es realmente importante".

En este contexto, esgrimió que "el tener que desdecirse de lo que había dicho, una posición absolutamente intransigente, con 14 gobernadores y 4 que firman algo distinto, diciendo que la Corte era un organismo que tenía que desaparecer".

A pesar de las opiniones negativas sobre la nueva decisión de incorporar tres nuevos funcionarios a la administración de la Ciudad, Bullrich respaldó a Larreta en la crítica al método de pago propuesto por el Gobierno a través de los bonos del Tesoro TX31 y sostuvo: "El tema es cómo se instrumenta el fallo de la Corte y cómo ese fallo cumple con la estricta palabra de lo que planteó la Corte cuando dice que pase todos los días el monto de coparticipación que le corresponde a la Ciudad. La Ciudad ha salido a pelear que no quiera reemplazarse esto por un bono", argumentó.

Larreta y los Fondos de Coparticipación

El jefe de Gobierno apuntó en la presentación de este miércoles al Presidente y al fallo de los Fondos de Coparticipación, y consideró que "los fallos están para cumplirlos, no para interpretarlos".

“Esta mañana presentamos, en los tribunales federales de Comodoro Py, las denuncias penales contra todos los funcionarios, incluidos los del Banco Nación, que están explícitamente mencionados en el fallo de la Corte, por no cumplir”, señaló.

“Ahora quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo, que es clarísimo. La Corte fue contundente: el Gobierno Nacional tiene que transferir a CABA el 2,95 por ciento de la masa coparticipable", reclamó el funcionario de la oposición en relación a la decisión que tomó Alberto Fernández de pagar la suma con bonos.

En su momento, Larreta había dejado en claro que tenía expectativas de que este lunes se "girara" la suma de dinero acordada según la Justicia, e hizo hincapié en que "el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte".