La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó que en Argentina se adopte una medida similar a la tomada por el presidente Jair Bolsonaro en Brasil para flexibilizar la tenencia de armas, como forma de combatir la violencia urbana y rural.

"Nosotros no tenemos una situación similar", dijo anoche a Télam la ministra Bullrich al arribar a Brasilia para participar hoy, junto al presidente Mauricio Macri, de una visita oficial de trabajo con el gobierno de Bolsonaro.

Bolsonaro decretó este lunes la flexibilización de la tenencia y compra de armas en Brasil, inicialmente para personas sin antecedentes penales en municipios con más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes.

"Esta medida, por lo que pude leer, es para municipios brasileños con tasas de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que es lo que la ONU considera epidemia y busca bajar los homicidios", dijo.

La medida, según Bullrich, está "direccionada y no es masiva para todas las ciudades". "En Argentina una medida así está descartada, Brasil la ha tomado en los lugares donde es considerada pandemia por la ONU, nosotros no tenemos eso y es lógico que no tomemos una medida como esta", dijo la ministra.

Bullrich comparó que Brasil tiene 29 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel país y Argentina 5,2.

"Puede haber algún distrito del Gran Buenos Aires con diez homicidios por cada 100.000 habitantes, pero hoy por hoy el 98% de Argentina está por debajo de eso que marca la ONU", explicó Bullrich.

La ministra tendrá una reunión de trabajo con su par de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, el juez famoso por comandar la Operacion Lava Jato.

Las declaraciones de la ministra fueron realizadas en el hotel donde Macri se hospeda con la comitiva, ubicado frente a la estación de servicio y lavadero de autos que en 2014 fue la punta del hilo de la red de corrupción y lavado de dinero descubierta en la Operación Lava Jato.

Bolsonaro dijo que el decreto que flexibiliza la adquisición de hasta cuatro armas por persona para tenerlas en sus casas es "apenas el comienzo", aunque el ministro Moro negó que se estudie liberar la portación y transporte de armas de fuego.