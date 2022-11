El CEO de la agroquímica Syngenta, Antonio Aracre, sostuvo esta mañana que "los dueños de empresas están preocupados por un eventual regreso de (Mauricio) Macri" a la presidencia en 2023. Asimismo, remarcó: "Además de un shock desindexatorio, la Argentina necesita un shock distributivo".

En declaraciones radiofónicas, Aracre se mostró de acuerdo con la vicepresidenta Cristina Kirchner en cuanto a la necesidad de "más articulación en el Frente de Todos (FdT)", y abogó por reflotar el proyecto de ley al Impuesto a la Renta Inesperada. "Creo que traería armonía al FdT", argumentó.

Aracre se mostró de acuerdo con Cristina

En otro orden, fue consultado sobre las elecciones presidenciales del próximo y aseguró que "hay empresarios que tienen miedo de que vuelva Macri" al Gobierno.

"He escuchado a colegas que tienen inversiones en el país, en el área textil, por ejemplo, donde han pasado por situaciones en donde les han dicho que tienen que reinventarse y poner una oficina de importación para competir con el mundo porque tener una fábrica acá no es conveniente", narró a AM 750.

Respecto a las causas de la inflación, Aracre consideró que la suba de precios que experimenta el país es "multicausal". "El déficit fiscal y la emisión te puede justificar 40%, pero no el 100% de inflación de hoy, eso tiene mucho más que ver con expectativas negativas y una dificultad por parte del Estado para imponer cierta disciplina en el proceso de formación de precios", explicó el CEO de Syngenta.

Aracre y el Gobierno

Por otra parte, se refirió a sus cercanías al Gobierno y la posibilidad de formar parte del Gabinete de Alberto Fernández. "Me gustaría mucho colaborar con el Gobierno, estoy siempre dispuesto. Si puedo hacerlo y siento que en esa área puedo aportar valor, lo voy a hacer".

Hace un mes, Aracre anunció que a fin de año dejaría su cargo como CEO de la empresa, un puesto que ostentaba desde hace 12 años. Sobre su futuro laboral, no dio precisiones: "Podré elegir hacer lo que me haga más feliz", dijo en aquel entonces.

Unos meses antes, se había mostrado con el exministro Martín Guzmán, una de las primeras apariciones públicas del exfuncionario tras su renuncia a la cartera de Economía.

"Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con Martín Guzmán sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo", destacó el empresario a fines de julio.