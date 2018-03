El secretario general de la UOM Antonio Caló anticipó que esa organización buscará cubrir la canasta básica de los trabajadores en su discusión salarial porque no están de acuerdo con el 15% de tope que fijó el Gobierno. Durante un recordatorio que los metalúrgicos realizaron para el histórico líder de ese sindicato Lorenzo Miguel, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, el ex titular de la CGT aseveró: "Lorenzo debe estar preocupado como nosotros y nos estara pidiendo que no bajemos los brazos".

El encuentro se llevó a cabo en el cementerio del barrio porteño de Flores, en el que descansan los restos del ex jefe de la UOM. "Lorenzo nos decía que le celebráramos su fecha de nacimiento y no el día de su muerte. Por eso lo hacemos. El es uno de los líderes máximos que tuvo la UOM, y por eso vinieron muchos chicos que no lo conocieron pero que igual le rinden homenaje". Caló, con emoción, confesó que "todos los días tengo un recuerdo. Yo empecé a militar con él en los años 70 y me llevó de la mano para que hiciera la carrera que hice en el gremio".

Y acotó que cuando él le preguntaba cómo hacía para manejar un sindicato industrial como la UOM la respuesta era breve y contundente: "Tano, sentido común, me decía. Es verdad, sentido común es tener el equilibrio, tratar de mantener la fábrica abierta, porque mientras queden cien trabajadores, hay expectativas que entren otros cien. Ese es el sentido común del que hablaba Lorenzo".

No faltó una referencia al presente del justicialismo. Junto a la esposa y familiares de Lorenzo Miguel, Caló reinvindicó al movimiento peronista y dijo: "Hay que acompañar la reconstrucción. Todos los dirigentes debemos reflexionar porque perdimos tres elecciones consecutivas, es el momento de sentarse y juntar a todo al peronismo para ganar las de 2019, que es lo que todos queremos". "Que se presenten en las PASO, e iremos detrás del que gana", resumió.