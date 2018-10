La difusión de una carta pública en apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner generó divisiones en el massismo. Quien detonó la bomba fue el diputado por el FR Daniel Arroyo, quien se anotó entre los firmantes de un documento que denuncia la "persecución política" contra la ex mandataria, que denuncia la falta del "Estado de Derecho" y que reclama una "democracia sin proscripciones".

Molesta luego de encontrar el nombre de Arroyo en la lista de firmantes del comunicado que encabezan los ex presidentes regionales Lula Da Silva, Dilma Rousseff, José Mujica y Rafael Correa, la jefa del bloque de diputados massistas salió a amonestar al dirigente de su fuerza política a través de Twitter.

"Un ex presidente investigado por corrupción, con secretarios, funcionarios y empresarios arrepentidos no es un perseguido político @LicDanielArroyo No estoy de acuerdo, todos somos iguales ante la ley, que se investigue sin presiones", lanzó Camaño, quien como autoridad del bloque massista salió rápidamente a desautorizar y reprobar la postura de Arroyo.