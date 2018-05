Una de las primeras dirigentes opositoras en hablar luego del veto de Mauricio Macri a la emergencia tarifaria fue la jefa del bloque de Diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien se mostró "triste" por la decisión del Ejecutivo y señaló que así "han ganado los empresarios

"El Gobierno ha defendido, defiende y defenderá los intereses de los empresarios y de los dueños de las finanzas. Nos tildaron de todo y nunca arrimaron en consensuar tarifas", enfatizó Camaño, en declaraciones a Radio 10, donde señaló que el presidente Mauricio Macri "tiene intereses porque él mismo tiene familia que está metida en el negocio energético".

"Están decidiendo tener renta en sus empresas y en la de sus amigos? Perfecto, pero que no hablen de una actitud conspirativa", remarcó Camaño.

La diputada alineada con Sergio Massa indicó que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, "está trabajando para (las empresas de) el sector, no para la gente".

"Que no me vengan con eso de que somos quienes quieren que a la Argentina le vaya mal. No hay argumentos", se quejó la legisladora de la oposición.

#Urgente |

Marcos Peña, al anunciar el veto de la ley que le pone un freno al aumento de tarifas: "Es una ley irresponsable"https://t.co/WOcF7ZhL4i pic.twitter.com/vhuffao32Y — BAE Negocios (@BAENegocios) 31 de mayo de 2018

Además, Camaño sostuvo que "las empresas nunca perdieron" porque "cuando Cristina Kirchner daba subsidios, tampoco perdieron".

"Y encima la plata se la llevaron a la casa, no la reinvertían. Son todos mentirosos", aseguró la diputada, al apuntar contra las empresas del sector energético.