Legisladores y militantes de Cambiemos celebraron hoy la decisión del presidente Mauricio Macri de firmar un decreto para poner en marcha la extinción de dominio, un instituto jurídico dirigido a recuperar los bienes de origen o destino ilícitos que también recibió algunas críticas.

"El decreto establece un sistema de extinción de dominio de los bienes del crimen organizado que es serio y es un buen equilibrio entre las propuestas tan diferentes del Senado y Diputados. Creo que va a ser un buen aporte legislativo. Digo que es serio porque es una norma que da herramientas a la Justicia pero también garantías de que no habrá persecuciones arbitrarias", sostuvo a Télam el presidente provisional del senado, Federico Pinedo.

Poco antes de conocerse el anuncio del presidente Macri, el titular del interbloque Cambiemos en la cámara de Diputados, el radical Mario Negri, aseguró que "la decisión de recuperar lo robado por la corrupción y el crimen organizado es inclaudicable para Cambiemos".

"La ley de Extinción De Dominio la votamos en Diputados en 2016. El Senado modificó su espíritu en 2018, devolviéndola a Diputados. No hay más margen para dilatar el tema", enfatizó Negri en su cuenta de twitter.

Pero no todas fueron celebraciones, incluso en la propia tropa. El abogado Yamil Santoro, reconocido defensor de las políticas del Gobierno, criticó: "un DNU es un recurso de emergencia para casos donde no se puede o conviene que se siga un trámite parlamentario ordinario. Es una vía de excepción que no parece estar justificada para este tema ni en este caso".

Más allá de coincidir con el Presidente en la necesidad de recuperar los bienes de la corrupción y de los narcos creo que un DNU no es la herramienta adecuada para impulsar una reforma de este tipo y abre innecesariamente una batalla sobre la legalidad de la medida — Yamil Santoro (@yamilsantoro) 21 de enero de 2019

En la misma red social, entre los que celebraban, el diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, sostuvo: "Queremos recuperar lo robado. Lo que nos falta es lo que se llevaron".

El presidente de la Coalición Cívica-ARI liderada por la diputada nacional Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro, aseguró que desde esa fuerza "apoyamos la decisión del Presidente sobre Extinción de Dominio para recuperar bienes sustraídos en casos de corrupción y narcotráfico".

"Es hora de recuperar el dinero que nos robaron y hoy nos falta en infraestructura, escuelas y viviendas", publicó Ferraro en su cuenta de twitter.

La semana pasada, Carrió había adelantado que el Gobierno nacional trabajaba en un borrador, listo para ser firmado, al asegurar: "Le pedí al Presidente el decreto en diciembre y no salió, ojalá lo firme ahora".

El proyecto de extinción de dominio se aprobó en Diputados a mediados del 2016 pero ese año el Senado le incorporó cambios sustanciales, que la cámara baja debía aceptar o rechazar pero, finalmente, postergó su debate por diferencias entre el oficialismo y la oposición.