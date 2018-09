La diputada nacional de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un proyecto que plantea impedir que en las próximas elecciones puedan presentarse candidatos que tengan una sentencia penal condenatoria en segunda instancia. La propuesta de Campagnoli busca incorporar "entre los impedimentos y/o inhabilidades ya previstas en nuestro sistema jurídico para ser candidato a cualquier cargo electivo de orden nacional, la existencia de una sentencia penal condenatoria en segunda instancia".

La iniciativa se produce en momentos en que la ex presidenta Cristina Fernández fue procesada y tiene pedido de prisión preventiva en el marco de la investigación sobre coimas de empresarios par obtener licitaciones de obras públicas o facilitar el cobro de deudas pendientes. La ex mandataria además, es una de las posibles candidatas para las elecciones presidenciales del año próximo por su fuerza Unidad Ciudadana si es que no confluye con otro sector.

De hecho, el peronismo comenzó a debatir desde sus diferentes vertientes, si avanzan en un esquema de alianzas aunque la figura de Cristina es para algunas líneas del peronismo, un obstáculo.

En ese contexto, el oficialismo envió una señal de que está dispuesto a avanzar en la restricción electoral en casos de corrupción pero que, en lugar de prohibir las candidaturas cuando hay sentencia firme -es decir, que se hubiera agotado la última instancia hasta la Corte Suprema- sino cuando se llegue a la segunda instancia, en la Cámara de Apelaciones. En ese contexto se inscribe el proyecto de Campagnoli.

"La transparencia y la ética, que quienes ejercemos cargos políticos debemos detentar, nos exige el cumplimiento de ciertos parámetros de conducta que lamentablemente antes de ahora, han sido vulnerados y mancillados en beneficio de intereses individuales", remarcó la iniciativa.

El proyecto impulsa incorporar como inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) para que no puedan ser candidatas las "personas condenadas por delitos dolosos, contemplados en el Código Penal de la Nación, con sentencia de segunda instancia".

A la vez, Campagnoli busca que se modifique el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral (Ley 19945), por la cual los postulantes deberán presentar una declaración jurada en la cual manifiesten no poseer sentencia penal condenatoria en segunda instancia.