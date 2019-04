Después del operativo clamor de un sector del empresariado para que María Eugenia Vidal asuma la candidatura presidencial de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri ratificó hoy que buscará la reelección en octubre y, al renovar sus críticas a los movimientos de los mercados en los últimos días, sostuvo que desde ese sector analizan "la continuidad de Cambiemos o la vuelta atrás de vuelta con el kirchnerismo". Lo que en el entorno presidencial ya suena como el "riesgo Cristina".

De inmediato, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a ratificar que el candidato presidencial de Cambiemos será Macri, al afirmar que "no hay otro plan", e insistió con que "Vidal es candidata a gobernadora", y que él aspira a un nuevo mandato en la ciudad.

La gobernadora de Buenos Aires, en tanto, decidió suspender la visita a Córdoba que tenía prevista para respaldar al radical Mario Negri, a raíz de la crisis cambiaria que recrudeció en las últimas horas, luego de que los empresarios del círculo rojo confirmaron el mensaje que tenían preparado como un dardo apuntado a Macri: "Lo que usted nos muestre como su desafío, también será el nuestro", le dijo el flamante presidente del Cicyp, Daniel Funes de Rioja., a lo que Vidal no respondió, aunque trascendió que sólo podría aceptar si el Presidente se lo pidiera.

Macri no lo hará. En Cambiemos se aferran a la idea de culpar al “riesgo Cristina” por las turbulencias. Y así lo hizo hoy el propio Presidente, al afirmar, en respuesta a una pregunta, que el mercado advierte que los destinos serán definidos entre su candidatura y la de la ex presidenta Cristina Kirchner porque indicó que ante la proximidad de las elecciones nacionales los mercados "ven o la continuidad de Cambiemos o la vuelta atrás, de vuelta con el kirchnerismo".

Además, se refirió a la "incertidumbre" que genera que todavía otros dirigentes no confirmaran aún su postulación y señaló que "mientras tanto nosotros además tenemos que gobernar y llevar tranquilidad".

Respecto de su gestión, señaló que "en tres años y medio no se pueden revertir ochenta años de mentiras y atajos".

Consultado sobre si leerá o no la autobiografía de la ex Presidenta, respondió: "No creo. Con todo respeto a ella como escritora, no está entre mis prioridades".

Pinero también

Otro que salió a bancar la parada fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo hoy que la disparada de dólar "es un fenómeno de corto plazo, de especulación" y que la Argentina "no" es "un país catastrófico".

"No estamos en un país catastrófico ni mucho menos", aseguró Pinedo, en medio de un nuevo aumento de la divisa extranjera y una suba a niveles históricos del riesgo país.

En declaraciones a radio Led, el senador nacional de Cambiemos evaluó que se trata de "un fenómeno de corto plazo, de especulación", pero que si se mira "un poco más largo, Argentina realmente es un país que está adquiriendo muchas fortalezas".

Entre ellas, destacó "la decisión de tomar las medidas necesarias para bajar seria, sistemática y permanentemente la inflación".

"La Argentina definitivamente tiene muchos dólares, así que no hay un problema solvencia. Argentina tiene lo necesario para cumplir con sus deudas este año, el año que viene; y para satisfacer la demanda normal de dólares", subrayó Pinedo.

Seguidamente, remarcó que el contexto de volatilidad de este jueves tiene que ver con "una especulación de gente que puede comprar hoy un bono o un dólar porque cree que puede hacer una diferencia mañana para hacer una diferencia, o porque la asustaron".