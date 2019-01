Con la esperanza de que ayude a destrabar algunas internas y ordene el armado de listas, ayer, los titulares de los partidos que integran la alianza Cambiemos establecieron a través de un documento consensuado que los candidatos a gobernadores de las provincias que desdoblan sus comicios no podrán luego postularse a cargos nacionales en las elecciones de octubre próximo.

La idea no es nueva, sin embargo las dificultades para resolver algunas candidaturas en los distritos que decidieron adelantar sus comicios llevaron a la dirigencia de PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica a apurarse a delimitar el accionar de quienes dentro de la coalición apuestan a disputar la primera magistratura de sus provincias y, en caso de perder, ser parte de la lista de legisladores nacionales.

"En el marco del adelantamiento de elecciones provinciales ya sea por decisión de los respectivos gobiernos provinciales o por restricciones de orden constitucional y a los efectos de otorgar mayor transparencia a los procesos, las autoridades de los partidos fundadores de Cambiemos decidieron establecer que quienes sean candidatos a gobernador no podrán optar por competir en las elecciones nacionales", dice el texto que lleva la firma de los referentes partidarios Humberto Schiavoni, de PRO; Alfredo Cornejo, de la UCR; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Más que la búsqueda de dejar expuestos a los espacios políticos que hacen uso de las dobles candidaturas, Schiavoni explicó a este diario que "el objetivo es evitar las candidaturas testimoniales dentro de Cambiemos y que se monopolice todo en una misma persona". Y agregó: "Va a ayudar a definir internas".

Aunque en el Poder Ejecutivo nacional prefieren no hacer eje en ningún caso en particular, Córdoba es uno de los distritos en los que el oficialismo aún no consiguió definir un candidato a gobernador por consenso, como apuestan desde Balcarce 50. Con el acuerdo sellado por la cúpula partidaria de Cambiemos, el jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri; el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre; y el legislador macrista Héctor Baldassi perderán cualquier chance de formar parte de las listas de diputados nacionales, si se mantienen firmes en su deseo de competir por la gobernación de la provincia.

Negri ya adelantó que no tiene pensado ir por un nuevo mandato y respaldó en su cuenta de Twitter la medida adoptada. "La decisión de @cambiemos de establecer que quienes sean candidatos a gobernador no puedan postularse a cargos nacionales es una señal de honestidad política y respeto a los ciudadanos. Distinto es lo que hizo el PJ de Cba que legalizó la mentira con las dobles candidaturas", dijo el diputado radical.

"Yo voy a ser gobernador de Córdoba. No tengo ningún interés en ir a Buenos Aires, ni quiero un cargo nacional", aseguró Mestre días atrás a BAE Negocios ante el posible ofrecimiento por parte de la administración central para que encabece la lista de diputados nacionales por Córdoba a cambio de bajar su postulación a gobernador.

En una situación similar a los dirigentes cordobeses están el macrista Sergio Wisky, que busca disputar la gobernación de Río Negro; y el radical Héctor "Pechi" Quiroga que se ilusiona con convertirse en el próximo gobernador de Neuquén. A esa lista se suman Santa Fe y Entre Ríos, donde hay un más de un candidato para ocupar el mismo puesto.