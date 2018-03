La Cámara de Diputados avanzó ayer con la conformación de varias comisiones, después de una jornada plagada de negociaciones en las que la alianza Cambiemos logró retener las más relevantes por donde pasarán los temas de mayor interés para el poder central.

A dos semanas del comienzo de la actividad parlamentaria, Cambiemos se quedó con el manejo de varios cuerpos parlamentarios clave. José Riccardo (UCR- Cambiemos) fue nombrado al frente de la comisión de Educación; Diego Mestre (UCR- Cambiemos), al mando de Justicia; Enrique Olivares (UCR-Cambiemos, al frente de Transporte; Atilio Benedetti (UCR-Cambiemos), logró la titularidad en Agricultura y Ganadería y Martin Maquieyra (UCR-Cambiemos), asumió al frente de la comisión de Previsión social.

Al asumir, Benedetti, que será secundado por el formoseño Luis Basterra (FpV), expresó que "además de continuar con los temas en los cuales se venía trabajando, como Ley de Semillas, un marco regulatorio para posibles seguros de riesgo climático o nueva Ley de Warrants, entre otros, vamos a tener que agudizar la inteligencia para buscar mecanismos que permitan paliar esta sequía extrema y muy grave que está afectando prácticamente a todo el sector productivo del país".

En tanto, Gabriela Burgos, (UCR-Cambiemos), retuvo la presidencia de la comisión de Legislación Penal y Pablo Tonelli (PRO- Cambiemos) seguirá al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Tonelli -hombre clave del PRO en la Cámara baja- será secundado en la vicepresidencia primera por la kirchnerista María Emilia Soria, y por el radical Gustavo Menna.

En tanto, el bloque Justicialista -segunda fuerza parlamentaria-, logró quedarse con siete presidencias. En Comunicaciones quedó el cordobés Juan Bruggue; Alberto Roberti retuvo la el control de la comisión de Legislación del Trabajo donde lo secundará Abel Furlán (FpV-PJ).

El pampeano Sergio Ziliotto quedó al frente de la comisión de Obras Públicas; el misionero Alberto Macias controlará la comisión de la Pequeña y Mediana Empresa; Jorge Franco asumió en Turismo. Mientras que, Bali Bucca quedó al frente de la comisión de Asuntos Municipales y Rubén Miranda como presidente de la comisión de Comercio.

El Frente para la Victoria, en tanto, ubicó a la ex ministra Nilda Garré al frente de la comisión de Defensa, al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli en la comisión de Deportes, a Daniel Filmus al frente de la comisión de Cultura y al ex radical Leopoldo Moreau al mando de la comisión de Libertad de Expresión, lugar que pretendía el oficialista Fernando Iglesias.

El Frente Renovador, liderado por Graciela Camaño, logró que Mirta Tundis retuviera la comisión de Personas mayores y que José de Mendiguen siga al frente de Industria. Además, nombró a Marcela Passo en Defensa al Consumidor.