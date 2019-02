Entre la falta de herramientas concretas para intervenir en la disputa radical y el temor a salir perjudicados por ir detrás de ese objetivo, en el Poder Ejecutivo nacional se resignaron a que el candidato a gobernador de Córdoba por la alianza Cambiemos finalmente surja de una elección interna.

Los intentos de la Casa Rosada para llegar a un candidato de consenso en un distrito que fue clave para que Mauricio Macri llegue a la presidencia en 2015 fueron muchos. Sin embargo, hasta ahora, no lograron alcanzar esa meta a través de las conversaciones con los referentes del macrismo de Córdoba, entre ellos el diputado nacional Héctor Baldassi; tampoco ayudó en mucho la premura por exhibir su preferencia por una fórmula que deja afuera al intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, ni el acuerdo firmado por la UCR, PRO y la Coalición Cívica para que los candidatos a gobernadores de las provincias que desdoblan sus comicios no puedan luego presentarse a cargos nacionales en las elecciones de octubre próximo.

Con esas maniobras, sólo consiguieron que Mestre se empeñara aún más en pelear por la gobernación. Al punto que él mismo se encargó de remarcar que no se bajará de su candidatura, "ni por pedido del presidente", como aseveró días atrás a BAE Negocios. No está dispuesto a renunciar a la posibilidad de llegar a la primera magistratura provincial, menos a cambio de encabezar la lista de diputados nacionales por Córdoba, un ofrecimiento que si bien evaluaron en la administración central, no se animaron a concretar.

Aunque cuenta con el apoyo del Ejecutivo nacional y la bendición de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el jefe del interbloque de diputados de la coalición gobernante, Mario Negri, sabe que el pedido del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de llegar a un consenso no lo deja exento de hacer un sacrificio en caso de ser necesario.

En ambos sectores del radicalismo cordobés subrayaron que "las internas son inevitables". Al igual que el intendente cordobés, Negri ya comenzó sus recorridas de campaña por la provincia. Ayer, presentó de manera oficial su candidatura en Río Cuarto.

Desde los despachos de Balcarce 50 también reconocieron "que no hay mucho por hacer". "Si hay que ir a una interna, se irá", apuntó un funcionario nacional. Aún así en el entorno del presidente sostienen que "todavía hay tiempo" y no descartan por completo que a medida que se aproxime la fecha de la votación, fijada para el 17 de marzo, alguno de los principales postulantes desista de competir.

El pedido al gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, para que intervenga en la interna cordobesa no tuvo mucho éxito, a pesar de su diálogo permanente con Mestre y el legislador cordobés. Fuentes cercanas al mandatario mendocino señalaron a este diario que "sólo oficiará como mediador, si no se logra llegar a un acuerdo, pero no elegirá a dedo a nadie" y remarcaron sus diferencias con la decisión del Gobierno nacional de haberse inclinado por una fórmula integrada por Negri y Baldassi en medio de las conversaciones.

Ante ese panorama, Peña esperará antes de volver a interceder en un interna que aparece como inevitable. Negri confía en las encuestas que lo dan con una leve ventaja, mientras Mestre cuenta con la estructura territorial. Ambos están enfocados en llegar a las elecciones del 12 de mayo, en las que alguno de los dos deberá enfrentar al mandatario peronista, Juan Schiaretti, que buscará su reelección.