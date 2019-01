El abogado y ex juez Ricardo Gil Lavedra ratificó hoy que Cambiemos volverá a presentarse en la Justicia para objetar la consulta popular realizada el domingo último en La Rioja para habilitar la reelección del gobernador Sergio Casas, y aseguró que se agotarán las instancias judiciales para rechazar ese plebiscito impulsado por el mandatario provincial.

"Estamos esperando que se haga el escrutinio definitivo y que haya una proclamación del resultado y ver cuál fue el grado de participación. De acuerdo a nuestros registros, la participación fue menor" a la que anunciaron los resultados provisorios, estimada en 43,85%, aseguró Gil Lavedra.

Además precisó que Cambiemos va a "agotar la vía local" para rechazar la consulta realizada en la provincia, luego de que la Corte Suprema de Justicia (con fallo dividido) rechazara el recurso presentado la semana última por Cambiemos (patrocinados por el letrado) para frenar el plebiscito.

El abogado sostuvo finalmente que el hecho de que haya una cláusula que impida la reelección y se busque en extraordinarias introducir una cláusula para apartarse de la Constitución y llamar a una consulta "ad hoc" en el mes de enero, no puede ser legítimo.

Se refirió así a consulta popular obligatoria realizada este domingo en la Rioja para definir si Casas puede volver a postularse para el cargo. El principal punto de conflicto es que ni el "Sí" a la reforma (que obtuvo el 25,22% de los votos emitidos) ni el "No" (con el 17,88%, siempre según los cómputos provisorios) lograron superar el piso del 35% que establece la Constitución.

En otro tramo de la entrevista, consultado sobre el DNU de extinción de dominio firmado días atrás por el presidente Mauricio Macri, consideró que "debe ser la base para un tratamiento" en el Congreso, al sostener que una norma de esas características "debería ser sancionada por el Congreso".

"He luchado siempre con la cuestión de los decretos", afirmó Gil Lavedra en declaraciones a AM 530, al señalar que tiene "mucha resistencia a los DNU: hay que ser muy cuidadoso porque a veces es conveniente políticamente pero hay que respetar las normas, no me gustan en general los DNU", reiteró.