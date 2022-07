Cambios de Gabinete: crónica de un domingo político agitado

Las cámaras de televisión frente al portón verde de la Quinta Presidencial de Olivos mostraron la imagen que todos los argentinos comprenden como una crisis política al primer golpe de vista. Puertas adentro, el presidente Alberto Fernández, tomó las definiciones tras la renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía a fin de evitar la segunda deducción habitual: una escalada de la tensión económica. Esa renuncia derivó en lo que fuentes de Presidencia confirmaran: “Habrá más cambios”.

No tiene mucho márgen político Fernández dentro del Frente de Todos para maniobrar una nueva estructura del gobierno nacional, pero con cierto consenso de las partes, las modificaciones avanzaron. En la jefatura de Gabinete, el ministerio de Economía y la fusión de otroas carteras están los principales movimientos. El Presidente sabe que lo prudente es informarlos antes del lunes cuando abran los mercados financieros.

Son horas decisivas para el gobierno de Alberto Fernández y determinantes para el futuro de la coalición de cara a las elecciones del 2023.



La decisión de Alberto

Tras la renuncia de otro de los ministros a los que el Presidente dio mayor apoyo, quedó acotado el tablero para imponer movimientos de manera unilateral desde Olivos.

La opción solitaria, en acuerdo solo con su núcleo duro, sería un camino sinuoso que seguiría acumulando tanto los cuestionamientos públicos y explícitos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como los tácitos de Massa, quienes le reclaman cambios hace rato. Ayer, desde Ensenada, no habían pasado cinco minutos cuando Cristina le exigió “persuadir con hechos y ejemplos” al mandatario nacional. Minutos más tarde, cuando llegó la renuncia de Guzmán, Massa no corrió a Olivos, se fue al cumpleaños de su hermana.



Posibles ministros de economía

El Presidente y la Vicepresidenta no hablan hace meses y, el tercer socio de la coalición, Massa, le anticipó a Fernández un mes atrás (tras la renuncia de Matías Kulfas) su visión de hacer un cambio más profundo que el de algún ministro. “Le dijo que no alcanza con cambiar una rueda, si el auto está todo chocado hay que meterlo en boxes”, fue la metáfora que usó en diálogo con su entorno y a la que accedió este medio.

Ante tanta interna, el foco vuelve a posarse en Massa por ser el miembro de la coalición que habla tanto con el Presidente como con la Vice. Cerca de las 11 trascendió que el Presidente ya estaba reunido a solas con Massa. Una información que Grupo Crónica pudo confirmar de fuentes de primera línea.

Desde el sábado comenzaron a sonar variantes: la jefatura de Gabinete para Massa; Para Economía, Marco Lavagna, y para el Banco Central, Martín Redrado (quien dejó trascender que hace rato mantiene conversaciones con la Vicepresidenta). Pero se sumaron cambios en la estructura ministerial. Un ejemplo, es la versión de que Daniel Scioli quedaría a cargo de Desarrollo Productivo y (se fusionaría) Agricultura, que actualmente encabeza Julián Domínguez.

Sólo para Economía, la danza de nombres no para: Emanuel Álvarez Agis (ex viceministro de Economía de la Nación); Silvina Batakis (ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y actual Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior); Cecilia Todesca (secretaria de Relaciones Comerciales Internacionales); Augusto Costa (ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense); y Agustín D’Attellis (Director del Banco Central).