El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, no descartó hoy un paro nacional del sindicato si continúan los "ataques" que, según dijo, el Gobierno nacional lleva en contra de la entidad.

"La organización va a acompañar todas las medidas legítimas que lleven adelante la CGT o las centrales sindicales", enfatizó Moyano.

En declaraciones al diario El Tribuno de Jujuy, el sindicalista advirtió que "la multa" millonaria impuesta por el Ministerio de Trabajo por no acatar una conciliación obligatoria "es ridícula y no tiene sentido".

"Hay que atacar al gremio que se les ha plantado. Mafiosos son los que tienen la guita afuera, mafiosos son los que tienen los 'Panamá Papers'", señaló Moyano.

Para el gremialista, "no solamente el Gobierno sino empresarios y algunos sectores de los medios de comunicación" apuntan contra Camioneros.

"No firmamos la reforma laboral, no firmamos el quince por ciento, no firmamos el convenio colectivo nuestro a la baja y hay que salir a atacar al que hoy es el gremio más importante del país y a uno de los dirigentes más importantes del país como es Hugo Moyano. La multa es ridícula, no tiene sentido", subrayó.

Agregó que "esta organización va a acompañar, como lo viene haciendo, todas las medidas legítimas que lleven adelante o la CGT o las centrales sindicales".

"Nuestra organización hoy tiene el tema de la multa, hemos hecho todas las presentaciones en la Justicia, y en caso de seguir persistiendo con una multa ridícula, nuestra organización no descarta movilizaciones o paros generales por este ataque permanente que sufren los trabajadores camioneros", dijo.

Por otra parte, advirtió que "lamentablemente se está viendo cada vez más el fracaso del modelo económico ya que cada vez hay más actividades que están despidiendo trabajadores por la importación indiscriminada de productos del extranjero".

"Eso provocó el cierre de pequeñas y medianas empresas, el congelamiento de los salarios (muchos gremios han firmado por el quince por ciento y pocos hemos podido romper ese techo), los despidos, las suspensiones. También está el tarifazo, que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Creo que fracaso de este modelo económico ha repercutido en los trabajadores, formales, en los informales, en los jubilados", subrayó.