El Sindicato de Camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano redobló su negativa contra cualquier alternativa de flexibilización del convenio 40/89 que rige en la actividad del transporte de cargas. Ante la inquietud del bloque empresario de Fadeeac para crear una mesa de discusión sobre el tema, desde esa organización sindical fueron terminantes: "los sacamos cagando," reseñaron en airada metáfora a BAE Negocios. Con un dejo de sutil ironía en cambio abordaron el terreno de las propuestas para considerar que la cámara federada en todo caso debe "aprovechar su buena relación con el Gobierno" para solicitarle que baje o contenga de alguna manera el costo del combustible, los peajes y seguros de la flota de camiones.

Ya con anterioridad al gobierno de Cambiemos los empresarios del sector reclamaban por el capítulo "costo laboral" y en medio de la tormenta de crisis económica y la avanzada por la reforma de convenios que alienta el Ejecutivo volvieron a la carga. Pablo Moyano le aseveró a este diario que la intención patronal es "restringir derechos" en el nombre de sanear/aliviar a las empresas y lo definió como "inadmisible".

En el análisis del también dirigente del Club Independiente no escapa que otros sindicatos con poder de fuego como Petroleros ya aceptaron negociar el convenio a cambio de mantener puestos de labor y el resultado no fue positivo para los trabajadores. También que la Casa Rosada tiene en la mira a textiles y metalúrgicos en la secuencia de "modernizar convenios en el nuevo escenario laboral. "Nosotros no vamos a ceder un solo derecho adquirido. Les decimos además que si intentan avanzar sobre alguna conquista, se arrepentirán y nos verán en la calle con toda la fuerza de los trabajadores, dispuestos a pelear", enfatizó Moyano.

Plenario de la CFT

La Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) que lideran Sergio Palazzo (Bancarios), Héctor Amichetti (Gráficos) y Horacio Ghilini (Sadop) analizará hoy la situación económica del país con acento en el escenario laboral y la crisis de las pymes. La CFT es parte del eje del Frente Sindical (FS) que lidera el moyanismo y agrupa a otros gremios como los pilotos que encabeza Pablo Biró, lecheros, molineros y trabajadores de la televisión. La reunión tendrá lugar en Paseo Colón 731, sede de la Federación Gráfica Bonaerense.