El sindicato de Camioneros rechazó el pago en cuotas del adelanto salarial de $5.000 que fijó el Gobierno para los privados a través de un decreto. " Camioneros solicitó que la asignación no remunerativa según dispone el Decreto 665/19, en el mes de octubre", suscribió esa organización de los trabajadores del transporte, ante la intención de los empresarios agrupados en FADEEAC. De hecho los Moyano habían anticipado, apenas conocida la "obligatoriedad" de esa suma, que la misma debía ser descontada del tradicional bono anual del sector.

"Nuestra Federación no tiene reparos en establecer que esta asignación no guarda relación con el bono que todos los años viene suscribiendo con la parte empleadora, sin embargo cabe aclarar que llegado el momento oportuno se reclamará la suma tal cual se hace cada año y al no hacer referencia al decreto no se podrá tomar como pago a cuenta", consignó un comunicado de Camioneros. El sindicato recalcó que "en modo alguno" se está apartando de los acuerdo suscriptos sino anticipándose a las posibles contingencias "que puedan surgir ante las descoordinadas decisiones de un gobierno en retirada".