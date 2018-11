Marcando una nueva referencia salarial en tiempos de paritarias que intentan no perder por goleada frente a la inflación, los Camioneros lograron elevar del 25% al 40% su acuerdo firmado en junio, con lo cual desactivaron el plan de lucha con paro por 48 horas que había anticipado ese sindicato.

Con la misma energía con la que se plantó en sucesivas concentraciones sectoriales y de frentes gremiales y sociales como el 21F Hugo Moyano anunció el porcentaje luego de referirse en severos términos al ministro de Producción y Trabajo Dante Sica y a su par de Transporte Guillermo Dietrich. "Hemos logrado llegar al 40 por ciento", destacó en las puertas de la secretaría laboral ante una manifestación de trabajadores del gremio.

"Tomamos la decisión de venir a este lugar a hablar con los empresarios para discutir la necesidad de mejorar el poder adquisitivo que perdimos durante este mes", resaltó el también presidente de Independiente. En la cúpula de la organización sindical le destacaban a BAE Negocios que en tiempos de techo de hormigón para los salarios, con el 15% de altura máxima, los Camioneros habían marcado "diferencia y referencia", para colocar un freno a la pérdida de poder adquisitivo.

"Se cobró el 8 por ciento en octubre y en noviembre, ahora se cobrará un 11 por ciento más", dijo Moyano. También puntualizó: "Hemos logrado que para enero se cobre un 11 por ciento más de salario y para mayo otro 5,25 por ciento". La aritmética paritaria eleva la cotización del acuerdo, ya que también habían pactado un bono adicional por más de 9.000 pesos, como también que la homologación del mismo tuvo su capítulo de tirantez judicial con la Casa Rosada.

Camioneros, tanto desde la figura de su líder, su hijo Pablo u Omar Pérez, ha subrayado en cada tramo de pulseada una referencia a la historia de los últimos años para hacer valer logros y conquistas de sueldo o beneficios. En la víspera no hubo excepción ya que con dardos a Dante Sica por haber remarcado que el transporte es de elevado costo y también para Dietrich, Hugo Moyano resumió que "estos personajes no entienden nada" y elevó el tono para considerar que "no hace tanto tiempo discutíamos el mínimo no imponible, ahora tenemos que discutir porque falta una plato de comida en la mesa. Esa es la diferencia". "En esta semana de tensión, de bronca y movilizaciones, salieron muchas voces a hablar, a decir cosas que ni saben lo que dicen", cuestionó. Camioneros se adjudica haber liderado la resistencia y freno a la reforma laboral contundente que intentó coronar la administración de Cambiemos, el sindicato de Moyano no lo hizo en soledad sino al comando del todavía en ciernes Frente Sindical, por aquellos meses del año pasado llamada CFT

"La única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no vamos a abandonar nunca", confió al realizar declaraciones en el breve acto realizado en la sede gubernamental.

El dirigente también afirmó: "Nadie hace más esfuerzo y sacrificio para el crecimiento y la grandeza de la patria que los trabajadores" y argumentó que "por eso no es posible que se les niegue un aumento frente la situación del país que ellos crearon".