Desde un número a tono con la energía que negocian sus acuerdos salariales en los últimos años, Camioneros fijó en 46% su pretensión paritaria más un bono de $20.000. La solicitud por escrito y firmada por Hugo Moyano, secretario general de dicho sindicato llegó a la Federación Argentina de Entidades del Autotransporte de Cargas ( Fadeeac) en plena cuenta regresiva respecto de la expiración del acuerdo firmado en 2018.

"Nuestro pedido tiene directa relación con la realidad inflacionaria", le apuntó Pablo Moyano a BAE Negocios para acotar que además del porcentaje solicitaron la actualización de adicionales en las ramas que se dedican al transporte de combustibles y otras sustancias peligrosas, como también el bono tradicional que perciben los camioneros es parte de lo requerido a la cámara empresaria.

La postura gremial incluye mejoras para ramas de combustible y sustancias peligrosas

"Vamos con la misma convicción y energía que siempre. Descontamos que los empresarios van a llegar a la negociación presionados por el Gobierno y habrá que esperar con qué nos salen", puntualizó. Pablo Moyano resumió de esta forma el detalle del pedido y desde un breve análisis de coyuntura recordó "la actitud" que su organización sindical ha sostenido en tiempos paritarios. En el pasado reciente consta que tanto en épocas de pésima relación con el kirchnerismo como las últimas confrontaciones con la cartera laboral, donde incluso las paritarias tuvieron su capítulo judicial, los transportistas hicieron valer su gravitación en las ramas y rubros que se desempeñan.

También corresponde señalar el tenor vinculante que desde lo político hacen al liderazgo de él y su padre en el Frente Sindical (Fresimona), su alineamiento claro dentro del escenario del PJ para la fórmula Fernández/Fernández y la reconciliación con la ex presidente. Huelgas, pulseadas con la CGT y demás completan el presente. Sin perjuicio de ello la paritaria camionera, como la puja de Aceiteros, no obstante el menor número de trabajadores que integran ese gremio, conforman registros de respetable porcentual en tiempos de inflación más recesión. El valor agregado de la discusión salarial también se cifra en la época preelectoral que transita el país. Para Moyano no sólo se trata de previa de elecciones sino que la pretensión de mejora de sueldos "es justa de acuerdo al costo de la vida, los impuestos, alimentos e insumos que crecieron a la vista de todos en los últimos años".