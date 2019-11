En el sindicato de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano confían en cerrar acuerdo con los empresarios del transporte para hacer efectivo el bono de fin de año. Si bien el también presidente de Independiente se limitó a considerar que la forma de pago no será obstáculo con algún guiño de optimismo, desde esa organización sindical le anticiparon a BAE Negocios que el valor de la edición 2019 será de $20.000: "De base y ese importe podría ser mayor respecto a cada rama de actividad". En la gestión Cambiemos dicho bonus, que viene de la era kirchnerista, tuvo continuidad y elevó su cotización mientras se incrementaban las "tormentas económicas" del modelo neoliberal. A saber: En 2015 fue de $5.200 a $12.000; para 2016de $5.480 a $7.260, en 2017 llegó a $9.500 -año donde la puja paritaria de Camioneros rompió el techo oficial y llegó a instancias judiciales- y en 2018 se pactó en 14.000 pesos.

Hugo Moyano se encargó de aclarar que el anuncio de la CGT respecto a que no solicitará sumas adicionales de fin de año cuando asuma la presidencia Alberto Fernández es "no vinculante" con las negociaciones que desarrolla Camioneros desde años con empresarios. Incluso despejó toda duda del alineamiento de su sindicato al gobierno del Frente de Todos al aseverar que en caso de plantearse conflictos no serán con Fernández sino los empresarios.

En relación al encuadre del "bonus" en el escenario laboral argentino de los últimos años, el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas Matías Cremonte le puntualizó a este diario que la versión "Cambiemos" sobre bonos desvirtuó su concepto clásico. "Los decretos de 2018 y el que se aplicó en el corriente no son bonos. El del año pasado fijó el pago obligatorio de $5.000, que podía ser absorbido por acuerdos o revisiones. Tuvo una redacción confusa que permitió, a no pocos empresarios, eludir la presunta obligación". Para 2019 se fijó un adelanto y solo eso, establecido a cuenta de próximas paritarias, remarcó el laboralista. Cremonte reiteró que la continuidad de acuerdo por bonos, conlleva ese pago al rango de derecho adquirido, como sucede en otros sindicatos como aceiteros que el año pasado pactó un adicional de 30.000 pesos.