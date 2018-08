El fiscal José María Campagnoli consideró que la senadora Cristina kirchner debería abandonar sus fueros y someterse a un proceso judicial, lo que constituiría un "gesto de grandeza republicana".

"Es una decisión muy personal de la ex presidente, obviamente que sería un gesto de grandeza republicana someterse a proceso como cualquier persona normal frente a tanta evidencia, porque se le imputan cinco asociaciones ilícitas", manifestó Campagnoli.

"Si no es así, porque tiene fueros, que se trate rápidamente y que los legisladores no tengan fueros para protegerse de los crímenes que cometieron. Los fueros son para que puedan ejercer su función, no para encubrir hechos de corrupción manifiesta", añadió.

Campagnoli consideró que durante los 12 años de gobierno kirchnerista hubo un "cepo a la justicia" donde la posibilidad de que algún "arrepentido" pudiera acercarse a denunciar encontraba un "sistema de opresión" que no le permitía avanzar.

"Sin ese cepo, con esta herramienta de la ley del arrepentido empiezan a pasar cosas que por supuesto todas van a ser revisables", señaló el fiscal en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.

Asimismo se manifestó a favor de que los "arrepentidos" queden en libertad de acuerdo a su situación procesal, al aporte que pueda brindar a la causa, y del delito que se trate.

"Es muy posible que una persona que cometió un delito que tiene una pena relativamente baja, un delito excarcelable, habiendo realizado un aporte sea beneficiado con una excarcelación más rápida, no tiene nada de ilógico", indicó.

Paralelamente analizó que la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio respecto a los posibles hechos de corrupción en la obra pública constituyen "una oportunidad única para fortalecer las instituciones".

"Permitirá poner luz en los procesos judiciales y de una vez por todas empezar a meter presos a los que se robaron todo y que devuelvan la plata. Es lo que la sociedad está esperando desde hace rato", expresó.

"En general se ve con buenos ojos estos nuevos procedimientos, toda esta nueva articulación de la llamada ley del arrepentido que empieza a dar sus primeros frutos en un caso de gran resonancia", agregó.