En el Gobierno nacional dejaron de lado la discusión por las altas tasas de interés de las Leliqs, que días atrás impuso el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y acusaron de lleno al ex jefe de Gabinete de tener "muy mala intención" en referencia a sus últimas declaraciones.

Un día después de que el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, planteó que las fluctuaciones del dólar "no están vinculados a ninguna declaración de nadie", la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que Fernández busca que ocurra "lo mismo que pasó" durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que finalizó con una hiperinflación. "Es un poco la misma escuela, la escuela de cuanto peor mejor", puntualizó la funcionaria.

“Dice cosas tan poco serias, que van a llevar a una situación de total y absoluta inestabilidad”

"Alguien que dice cosas tan poco serias, que van a llevar a una situación de total y absoluta inestabilidad, o que podrían llevar, porque por suerte estamos fuertes y hoy eso no pasa. Tiene mala intención", evaluó la jefa de la cartera de Seguridad sobre las declaraciones del dirigente opositor, que el domingo pasado señaló que si llegaba a la presidencia iba a "dejar de pagar los intereses de Leliqs que está pagando la Argentina todos los días".

"Nosotros vamos a cuidar que no haya inestabilidad; el presidente (Mauricio Macri) está al tanto y al frente. No vamos a permitir que suceda lo que pasó en la Argentina en tantas oportunidades. No nos van a arrebatar eso", subrayó Bullrich.

Confiados en que no habrá mayores sobresaltos con la moneda estadounidense, en el equipo de campaña de Juntos por el Cambio dieron la orden de evitar debates centrados en la política económica de estos tres años y medio. En los días que quedan antes de las PASO intentarán mostrar lo que consideran logros de la gestión, en especial todo lo vinculado con la obra pública.

En ese marco, el presidente Mauricio Macri recorrió ayer el Hospital Materno Infantil "Dr. Carlos Gianantonio" en el partido bonaerense de San Isidro, junto al intendente Gustavo Posse; y el Instituto de Geriatría Rodríguez Ortega, en Olivos. Luego, encabezó una reunión de seguimiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto a su titular, Sergio Bergman.

El jefe de Estado viajará hoy a la provincia de Jujuy, donde visitará obras en el aeropuerto Horacio Guzmán y la ruta nacional 34. Más tarde, se trasladará a la localidad de Purmamarca, donde participará de la ceremonia de la Pachamama, acompañado por el gobernador radical Gerardo Morales.

Para la última semana antes del 11 de agosto próximo, Macri tiene previsto recorrer Santa Fe, Córdoba, y la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. En estos tres últimos distritos está pautado que el presidente realice sus cierres de campaña, juntos a los principales candidatos de Juntos por el Cambio.