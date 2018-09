En tramo contrarreloj el Gobierno confía en jugar alguna carta para frenar el paro del martes 25. Empero la cancelación de la reunión del ministro de Producción y Trabajo Dante Sica con la mesa chica ampliada de la CGT, restó chances al exiguo abanico de variantes que baraja la Casa Rosada. Como anticipó BAE Negocios el encuentro del funcionario con referentes de Azopardo estaba previsto para la noche de la víspera. "Nos dijeron que el ministro tenía compromisos impostergables" resaltaron dos fuentes cegetistas para acotar que "en realidad pensamos que con el paro ratificado, más los pedidos para una apertura de paritarias urgente y global de todos los sindicatos, suspensión de despidos, entre otras medidas, hoy no tienen respuestas".

Desde el Ministerio de Producción y Trabajo remarcaron que la agenda "no tenía previsto ningún contacto" con la central obrera y fue el ministro del Interior Rogelio Frigerio que esbozó alguna esperanza para frenar la medida de fuerza donde van a coincidir no solo la CGT sino también sectores disidentes como el Frente Sindical que lideran Hugo y Pablo Moyano (ver nota aparte). "El paro es la última instancia, es cuando se agotó el diálogo. Un día de paro es un día de trabajo perdido y uno tiene que hacer esfuerzos para que eso no ocurra. Vamos a dialogar hasta último momento", manifestó Frigerio a la agencia NA. En la vereda sindical otros dirigentes consideraban una postal del movimiento obrero que una huelga "se tenga que ratificar día por día a medida que se acerca la fecha" pero acotaban una frase del ex presidente Juan Domingo Perón, "la única verdad es la realidad" para reseñar el escenario. Inflación, pérdida de poder adquisitivo y otros temas están forzando a una nueva huelga.