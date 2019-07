En una nueva edición de Almuerzos en Crónica, se puso la mirada sobre la coyuntural electoral. De cara a las elecciones, la crisis, la grieta, la campaña sucia, el papel de la Unión Cívica Radical ( UCR) y la necesidad de una construcción nacional fueron los puntos que Leopoldo Moreau, Lorena Matzen, Verónica Borsani y Oscar "Cachi" Gutiérrez intercambiaron junto a las autoridades del Grupo Crónica, encabezadas por su vicepresidente, Marcelo Carbone.

"Todos esperamos llegar a las elecciones de la mejor forma posible, pero creo que estamos en presencia de la posibilidad de transitar la campaña más sucia desde el 83 con el retorno de la democracia, porque el Gobierno ha tomado la decisión de encaminarse en esa dirección", aseguró el diputado nacional por el Frente para la Victoria de extracción radical, Leopoldo Moreau, y agregó: "El Gobierno siembra odio y no se da cuenta de que se perjudica a sí mismo, porque una sociedad que se infecta con el odio es una sociedad que se deshace".

El planteo de Moreau está en contexto por las acusaciones que dirigentes del oficialismo destinan a candidatos y ex funcionarios del kirchnerismo, ahora en el Frente de Todos, que es la principal fuerza política que compite contra Juntos por el Cambio.

Por su parte, Lorena Matzen, diputada nacional por Río Negro, analizó los discursos polarizados. "La grieta o los dos modelos de país que se van a discutir en octubre atraviesan al radicalismo. El partido pedía la ampliación del frente; con la incorporación de Miguel Ángel Pichetto se logró, pero no está muy claro el rol de la UCR".

Ante la imposibilidad de presentar una lista propia de senadores radicales, la ex candidata a gobernadora por Río Negro aseguró: "Estamos peleando en la trinchera y estamos en una instancia judicial. Hoy tendremos la resolución y deberemos tomar un camino, o ir con una lista corta o retirarnos de la contienda, quizá con un portazo a la coalición de gobierno. Hoy es un Día D para el radicalismo en Río Negro".

Verónica Borsani, precandidata a intendente de Junín aseguró en tanto: "Creo en la autonomía municipal y el intendente tiene que tener iniciativa de llevar adelante propuestas locales, tiene que conocer la ciudad, algo que el intendente actual y el PRO no conocen".

En este mismo punto, Oscar "Cachi" Gutierrez, precandidato a intendente de Pergamino, expresó: "Los municipios tienen que acostumbrarse a tener autonomía financiera y a tratar de lidiar con sus propios recursos".

"Un país con 45 millones de habitantes no debe estar colgado exclusivamente de la bicicleta financiera. Eso le da lugar a que puedan vivir bien sólo uno o dos millones. Necesitamos producir y consumir. Si hay consumo, hay trabajo y hay producción” Leopoldo Moreau, diputado FpV .

"En Pergamino, el cordón industrial y el comercio están mal. El sector agrícola viene de una sequía, los productores que estaban endeudados deben pagar y hacer frente a la próxima cosecha. El agro genera riqueza pero no genera empleo” Oscar Gutiérrez, candidato en Pergamino

"Propuse que los delitos de abuso sexual infantil no prescriban. A veces, el momento de la víctima no es el de las leyes; el Estado debe garantizar el acceso a la Justicia, y que cuando la persona se sienta preparada para hacer la denuncia, su causa no haya prescripto” Lorena Matze, diputada UCR