El secretario general de la CGT Carlos Acuña se refirió hoy a la decisión de la central obrera de suspender la medida de fuerza que tenía previsto hacer antes de fin de año y subrayó que prefiere "que los trabajadores tengan 5 mil pesos más en el bolsillo para pasar las fiestas".

"Oficialmente, nunca declaramos que íbamos a hacer paro. Nunca dijimos que iba a ser de 36 horas. Yo sí dije que estábamos pensando en un cese de actividades con movilización las primeras 12 y después sí paro", sostuvo el referente gremial.

En diálogo con Radio Con Vos, el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento (Soesgype) ratificó la acción de la central obrera tras las negociaciones con el Gobierno y los sectores empresariales.

"Entre hacer un paro ahora, convocarlo para antes de las fiestas, por decir algo, yo prefiero que los trabajadores tengamos 5 mil pesos más en el bolsillo para pasar las Fiestas. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todos los paros y las movilizaciones que sean necesarias", sostuvo el integrante de la cúpula de la CGT.

Por otra parte, Acuña arremetió contra el vicepresidente de la UIA Daniel Funes de Rioja al afirmar que le pidieron que no saliera a hablar en contra del bono cuando en la reunión dijo que los empresarios podían pagarlo: "Salió a hacer un circo diciendo que no está de acuerdo, que no puede pagar. Sale a tirar piedras cuando acordó con el bono y nos dijo que no iba a salir a hablar en contra".

"El bono es obligatorio para todos, los que dicen que no van a pagar hacen conjeturas sin tener el DNU. En el caso de no poder pagar, puede se podrá hacer en dos veces, pero no más. Después se verán casos puntuales", indicó.