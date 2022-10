A más de dos meses de que termine el año, la carrera electoral hacia 2023 se empieza a sentir con más fuerza. En ese marco, el expresidente del Banco Nación y titular de Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, dijo que la Argentina "lleva tres gobiernos consecutivos que terminan por la mitad" y respecto de la coyuntura económico-política enfatizó que "la realidad le sacó la virginidad al populismo".

Desde la fundación Mediterránea, el economista propuso un "programa integral y simultáneo" de cara al 2024 que se propone ser "apartidario" y que tiene como ejes fundamentales buscar la estabilidad macroeconómica, a través del equilibrio fiscal, una reforma del sector público y nuevas relaciones laborales.

Melconian fue una de las figuras más relevantes de la tercera edición del Coloquio Política, Economía y Real Estate (Pe&re) que se llevó a cabo este jueves en el Hotel Sheraton de Mar del Plata bajo el lema "Claves y estrategias para una Argentina con futuro". Allí, aseguró que "la realidad le saco la virginidad al populismo".

"La realidad le sacó la virginidad al populismo porque obliga al Gobierno, no a esta administración, a solucionar el tema de los subsidios y planes sociales, ni siquiera voy a decir enfrentarlos", señaló en diálogo con BAE Negocios.

Al respecto, explicó: "Si hubiera habido un cambio de Gobierno que tiene que meterse con los subsidios y con los planes sociales se crearía la fantasía de que los otros los buenos y los que vienen son malos. Entonces perder la virginidad significa conceptualmente que la realidad no puede seguir así".

"No hay que tenerle miedo a la palabra ajuste. El ajuste en la argentina ha estado ocurriendo en los últimos 15 años mínimo, entonces lo que hay que hacer no es ajustar, sino corregir los desajustes, pero siempre con la economía creciendo porque el ajuste por el ajuste mismo no sirve", aclaró a este diario.

Elecciones 2023: visto bueno a la oposición

Durante su discurso en el Coloquio, Melconian consideró que esta gestión del Frente de Todos "está terminada" y remarcó que "Argentina lleva tres gobiernos que terminan a la mitad del mandato por una o por otra".

Para el economista, es el ministro de Economía, Sergio Massa, quien "tiene la espalda" para llevar a cabo determinadas políticas en el área, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "hace un silencioso apoyo de lo que está ocurriendo, pero entra y sale", y el Presidente Alberto Fernández "está en otro tema".

En ese contexto se arriesgó a esbozar un panorama hacia 2023: "La oposición tiene un penal sin arquero y puede ser una nueva coalición argentina. Me opongo a la discusión pública entre halcones y palomas. Lo que importa es si la política se va a poner al frente o no".

"De fondo soy muy optimista porque creo que tenemos fuego sagrado y que no nos gusta vivir en un lugar que sea una cagada", aseguró.

Conocido hincha fanático de Racing aprovechó su intervención en el Pe&re para hacer más de una metáfora futbolística. En ese sentido, comparó a Sergio Massa con el director técnico Ricardo Caruso Lombardi.

"El ajuste ocurre hace 15 años ininterrumpidos en la Argentina, lo que tiene que venir es alguien que lo arregle. Massa es una persona de más espalda que sus antecesores. No va a ser el Pep Guardiola, va a ser en el mejor escenario Caruso Lombardi, te salva del descenso, no te saca campeón. Pero para eso hay que laburar", destacó.

Dólar hoy y bimonetarismo

Uno de los grandes temas que tocaron los disertantes del coloquio empresario fue el acceso a divisas.

En ese sentido, Melconian señaló que desde la Fundación Mediterránea están analizando una propuesta concreta para llevar adelante un bimontarismo, consciente de que "no se va a poder volver al libre flujo de dólares" que había durante la gestión de Mauricio Macri, pero que "tampoco se puede seguir con el Cepo".

"Estamos analizando la convivencia, no la competencia de monedas que van a tener un régimen cambiario adaptado, a fin de reconstruir el mercado de capitales", explicó.

La idea del economista es que cada persona "pueda usar la moneda que quiera", aunque admitió que aún no tiene bien en claro como llevar a cabo la propuesta.