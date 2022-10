El expresidente del Banco Central, Carlos Melconian, no pudo ocultar el deseo de anotarse como un posible ministro de Economía de Juntos por el Cambio, independientemente de quien se presente como candidato a Presidente en 2023: “A mí, donde me pongan, yo estoy. Quiero ser ministro de (Mauricio) Macri o de Horacio (Rodríguez Larreta), de quien sea”, confesó.

En diálogo con el canal La Nación+, Melconian aseguró anoche que su "corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente" y agregó: "No me conocen. Te lo juro por lo más sagrado".

Así, argumentó que "lo más importante" para él "es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate. La importancia no va por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que vos quieras".

"Pérdida de virginidad del populismo"

Consultado por la tensión económica que flota sobre el oficialismo, Melconian sostuvo que "todavía no pasó el peor momento económico del Gobierno". Con respecto a la medida que quiere negociar e implementar el secretario de Comercio, Matías Tombolini, sobre el plan "Precios Justos" como una herramienta para frenar la inflación, opinó: “Habrá que ver a qué llaman justos o ciudadanos. Congelar por supuesto sale mal. No sirve para nada”, apuntó.

En esta línea, el exfuncionario lanzó críticas sobre el ministro de Economía, Sergio Massa: "En agosto último tuvo un sex-appeal de buen título, de fiscalista", sostuvo sobre la popularidad y buena imagen que se generó en torno a la figura de Massa.

Sin embargo, Melconian argumentó que, frente a la escalada inflacionaria, el actual ministro tuvo que tomar medidas de contracción y sucedió lo que él denominó como "la pérdida de virginidad del populismo". "Fue que las tarifas así no pueden seguir, que hay que auditar los planes sociales y varios ministerios se achican y van a ser recalculados en sus presupuestos", continuó.

El exfuncionario luego habló sobre el mes de septiembre. "Los porotos al final del día daban pérdida y hubo que dar el 'dólar soja'", agregó, sosteniendo que "a fin de septiembre no se desarticularon dos cosas: la inflación entre 6% y 7%, y la expectativa del salto devaluatorio".

Encuentro con Jorge Capitanich

Melconian está en pleno proceso de acercamiento político a diversas figuras, y no solamente de integrantes de Juntos por el Cambio. El exfuncionario macrista y María Pía Astori —quien al igual que él es referente de la Fundación Mediterránea y del Instituto de Estudios de Realidades Latinoamericanas (IERAL)— al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich para ofrecer una propuesta sobre un posible plan económico para el gobierno que asuma en 2023.

Gracias Gobernador @jmcapitanich por el fructífero intercambio de ideas. Desde la @FMediterranea y el IERAL quedamos a disposición para seguir trabajando en conjunto sobre los desafíos que tiene Argentina ���� https://t.co/Z2gSv61Ply — Carlos Melconian (@CarlosMelconian) October 18, 2022

Desde su entorno, detallaron que se trató de un intercambio apartidario, en el cual Melconian y Astori le acercaron la hoja de ruta para que pueda trabajar el próximo gobierno nacional. Este se basa en los principios de lo "integral, productivo y federal".

Ante esto, el economista aseguró: "Estamos pensando y concretando con un numeroso equipo de trabajo un programa económico que hasta excede un poco lo económico, al cual hemos definido, tal como reza la carta orgánica de la fundación, de carácter apartidario".

Junto a @CarlosMelconian y la @FMediterranea hemos tenido una reunión muy productiva con el objetivo de pensar una República Argentina integrada al mundo, con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido. pic.twitter.com/5Y5XRK7DnS — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) October 18, 2022

Durante la reunión compartieron un análisis "muy pormenorizado", explicó luego Capitanich, que giró en torno a la situación fiscal de las provincias, la necesidad de lograr estabilidad macroeconómica a largo plazo, la restricción energética y logística, reglas fiscales, monetarias y cambiarias y el desarrollo del aparato productivo de la Argentina.

"Necesitamos la unión de los argentinos con objetivos y metas comunes para lograr definitivamente un sendero de crecimiento y desarrollo sostenido, inclusión social y empleos de buena calidad", reflexionó el gobernador en conferencia de prensa.