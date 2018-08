El empresario Juan Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción se presentó esta mañana a la Justicia, que había ordenado su detención en el marco de una causa por presuntas coimas en obras públicas.

Según señalaron fuentes judiciales, Wagner se presentó a las autoridades esta mañana a partir de la orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio.

La Justicia aún no pudo dar con Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.

También están siendo buscados los ex funcionarios Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.

Hasta el momento, unas 13 personas, entre ellas ex funcionarios y empresarios, fueron trasladados a los tribunales de Comodoro Py en donde durante toda la jornada se los interrogará sobre el escándalo de los bolsos con dinero que un remisero dijo repartió como pagos ilegales durante el kirchnerismo.

Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario Rorberto Baratta, será el primer detenido en ser interrogado y se prevé que el fiscal Carlos Stornelli le ofrezca declarar bajo la figura de "imputado colaborador".

También fueron trasladados Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal; Javier Sánchez Caballero, ex Ceo de IECSA; Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería; Hugo Larraburu, ex coordinador Técnico de la Jefatura de Gabinete; Claudio Glazman, Director de Sociedad Latinoamericana Inversiones; Jorge Neira, también de Electroingeniería; Armando Loson, Presidente del Grupo Albanesi; Enrique Llorens, ex secretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación; Walter Fagyas, ex presidente de ENARSA; Nelson Lazarte, ex secretario de Barata; y Carlos Mundín, presidente de BTU.