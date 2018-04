La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que las denuncias mediáticas de pedofilia contra personalidades públicas pueden ser parte de “una operación contra el Gobierno”

“Eso no se hace”, dijo en un principio Carrió. Luego, agregó: “Seguramente la señora (por la mediática Natacha Jaitt) forma parte de estas operaciones de inteligencia”.

La dirigente oficialista se pronunció de esa forma en declaraciones a CNN en Español, al ser consultada sobre la visita de Jaitt al programa que conduce Mirtha Legrand por canal 13.

Allí, el último sábado por la noche, la invitada a la mesa acusó a diversas figuras del periodismo, el deporte y la farándula de abuso sexual.

Por otra parte, Carrió señaló que “hay corruptos en todos lados” y que ningún partido político está exento de que existan acciones ilegales, aunque señaló que “el tema es que se denuncie”.

Además, la diputada hizo referencia a la política de los Estados Unidos: "Trump es un personaje menor. ¿Qué me importa que sea el presidente de Estados Unidos? No es el presidente del mundo, porque ya hay multilateralismo. Las personas no se califican por los cargos sino por las conductas, con lo cual si alguien es un esperpento es un esperpento, sea presidente, diputado, ministro o rey de la selva".

Aborto y Bergoglio fueron otros puntos salientes de la nota de Carrió en CNN, “Yo voy a votar en contra, yo no tengo mandato para votarlo porque no estuvo en mi plataforma electoral”. Además, la candidata señaló que la relación con el Papa no está del todo bien, "pero lo quiero muchísimo. Le gané la Argentina, porque él apostaba por Scioli y gané yo. Yo le gano todas a él".