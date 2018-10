Tras varias idas y vueltas en sus declaraciones, la diputada Elisa Carrió adelantó que esta semana presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. Sin embargo desde PRO le restaron relevancia a los dichos de la legisladora y descartaron la renuncia o destitución del funcionario.

Los enojos de su socia fundadora de Cambiemos pasaron desapercibidos por la cúpula del Gobierno hasta que el descontento social por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y la crisis económica comenzó a notarse en las encuestas. Todavía no le perdonan que en abril pasado haya cuestionado en público los tarifazos, junto a los radicales. Esta vez, en la Casa Rosada se mostraron igual de molestos con Carrió pero mucho menos dispuestos a acceder a sus requerimientos. "Mauricio no va a pedirle a Garavano que se vaya. Nadie más que él garantiza que no haya impunidad", apuntó un integrante del Gabinete.

Después de haber explicado que fue una "broma" su afirmación de que recién se iba a "amigar con Macri cuando lo saque a Garavano", la líder de la Coalición Cívica reiteró el sábado por la noche en su paso por el programa de Mirtha Legrand que no va a "romper Cambiemos" y aclaró: "Nunca le pedí al Presidente la renuncia de Garavano. Yo voy a pedir la destitución de Garavano porque tengo derecho a hacerlo".

"El lunes presentamos el pedido de juicio político contra el ministro Garavano. A mi no me votó la gente para callar estas cosas", agregó Carrió, tal vez sin tener en cuenta el feriado de hoy. También ratificó otros conceptos referidos a su vínculo con el mandatario: "Me preguntaron y respondí: Perdí la confianza y es la verdad. Lo quiero al Presidente, pero perdí la confianza en que se luche contra la corrupción".

"El Presidente es el garante de las luchas que Carrió ha defendido desde siempre; la lucha contra la corrupción, contra las mafias, contra la impunidad y por tener un Estado más transparente", fue la respuesta del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante una entrevista con Radio 10.