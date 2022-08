Carrió apuntó a los "socios" de Massa y tensa la interna de Juntos por el Cambio

La llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda reavivó la interna de Juntos por el Cambio. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no dudó en abrir el debate públicamente con fuertes críticas a referentes de la coalición opositora, entre ellos Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, acusándolos de tener un estrecho vínculo y "negocios" con el jefe del Frente Renovador. Cansados de los vaivenes discursivos de la chaqueña, sus socios reprobaron con dureza cada una de sus palabras. Primero, lo hizo la titular de PRO, Patricia Bullrich; luego siguió el presidente de la UCR, Gerardo Morales; y el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El ex presidente Mauricio Macri fue el único que se llamó a silencio.

Los pases de factura comenzaron apenas el tigrense se convirtió en ministro de Economía. En la última reunión de Juntos por el Cambio analizaron el asunto, no sin enojos cruzados. Más de una vez, en privado, Macri le cuestionó a Rodríguez Larreta su vínculo con Massa. Según aseguran desde el entorno de estos dos últimos, la relación se enfrió y no volvieron hablar.

Desde un set de televisón, Carrió dijo estar al tanto de esa amistad pero dejó afuera al jefe de Gobierno porteño de las "sociedades" que otros dirigentes de Juntos por el Cambio sí tendrían con el ex presidente de la Cámara de Diputados. Específicamente apuntó contra Ritondo y Monzó, quienes son muy cercanos a Massa.

"Yo sé que en la Cámara (de Diputados) Monzó tenía negocios con Massa, porque lo veía", lanzó Carrió. Y continuó: "¿De qué vive?". Con esas críticas, la líder de la Coalición Cívica le pegó por elevación a Bullrich, ya que el diputado de Juntos por el Cambio es uno de sus principales armadores políticos en suelo bonaerense.

"Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", se apuró a responder Bullrich a través de un extenso hilo de Twitter.

No fue la única en contestarle mediante las redes sociales. También lo hizo un gran número de diputados de PRO a través de un comunicado y el jefe de esa bancada, quien fue señalado por Carrió por una supuesta alianza con Massa.

"Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino", dijo Rodríguez Larreta en un texto que publicó para alejar cualquier suspicacia.

El que no se pronunció en publicó fue Macri. Desde su entorno aseguran que no comulga con los dichos de Carrió, más allá de que coincide en que hay que cortar todo vínculo con "Ventajita", apodo que le puso a Massa cuando gobernaba Cambiemos.

"Se acercan las elecciones y, como todos le tienen miedo, Carrió sale con sus declaraciones y consigue lugares para sus candidatos", apuntan cerca de Monzó. Sin embargo, desde el radicalismo señalaron que está vez las cosas son distintas. "En Juntos por el Cambio ya se cansaron todos de Lilita. Se terminó el miedo".

El tema se coló en la reunión del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, previa a la sesión de ayer. El radical Pablo Blanco pidió restarle importancia a los ataques de Carrió. "Por suerte, no tenemos a nadie de la Coalición Cívica acá", dijo sin vueltas la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferro.

Más incómoda será la convivencia en Diputados, donde la Coalición Cívica sí tiene un bloque, que respaldó los planteos de su jefa política. Por fuera de ese espacio, casi el único radical que evitó criticar a la chaqueña fue el jefe de la bancada radical, Mario Negri, haciendo honor a la amistad que tienen hace años.

Muy diferente fue la postura que adoptó Morales, otro de los destinatarios de los dardos de Carrió a raíz de su relación con Massa.

"No vale todo, Carrió. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo", señaló Morales en Twitter.

Una cuestión aparte fue la de Frigerio, con quien Carrió está enfrentada hace años y fue con el que más se ensañó en esta última ronda de criticas. No dudó en decir que en las elecciones legislativas de 2017 le "puso una amante en una lista". "Yo dije: 'Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro'", remarcó la líder de la Coalición Cívica, en alusión a Joanna Picetti, a quien finalmente la justicia electoral no le permitió asumir su banca por denuncias familiares.

"Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad", dijo Frigerio a través de su cuenta de Twitter.

El temor de algunos en Juntos por el Cambio es que Carrió continúe con las diatribas y termine tensando la cuerda más de la cuenta de cara a 2023, al punto de poner en riesgo la continuidad de la alianza opositora.