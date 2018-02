La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió arremetió contra el líder camionero Hugo Moyano, a quien calificó como "el jefe de la mafia" sindical, y consideró que junto a su hijo Pablo Moyano conforman una "familia de criminales".

"Es el jefe. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no sólo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", recalcó en una entrevista publicada por el diario uruguayo El País.

Y agregó: "Él tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la justicia".

Para Carrió, "los verdaderos oligarcas de la Argentina están presididos por Kirchner, Moyano y todos los enriquecidos en los últimos veinte años".

Destacó, en este sentido, que el presidente Mauricio Macri cuenta con su absoluto aval para dar la "batalla" contra Moyano, ya que "Argentina no puede seguir en manos de mafias".

La legisladora anticipó que estaría dispuesta a acompañar una nuevo mandato presidencial de Macri en la medida en que se respeten las premisas que estuvieron en la génesis programática de Cambiemos como el respeto a la "república, lucha contra la corrupción, hambre cero y prosperidad económica y baja de impuestos".

Sin embargo, advirtió sobre lo que considera errores en la gestión, con especial hincapié en la demora en que se resolvió el alejamiento del subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan. "Tardó. Eso se hace en un segundo", sostuvo.