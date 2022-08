Carrió busca forzar un freno anti Massa en Juntos por el Cambio

Los socios de Juntos por el Cambio entendieron el mensaje de Elisa Carrió, que se anticipó a cualquier movimiento de dirigentes de PRO o la UCR que favorezca, aunque sea en lo más mínimo, a Sergio Massa en su gestión como ministro de Economía. El ex presidente Mauricio Macri, el único que quedó libre por completo de toda sospecha, comparte la mirada de la líder de la Coalición Cívica, pero no la forma ni el momento elegido para poner el tema sobre la mesa.

Pasado el mal trago de la semana pasada, la apuesta de la mayoría de la coalición opositora será dar por superado el vendaval de descalificaciones cruzadas para centrar la mirada en el Gobierno, sin que eso signifique dejar de estar alertas ante el fuego amigo.

Los primeros que resolvieron cortar el asunto de cuajo fueron los principales referentes de PRO. Así lo dispusieron, en el almuerzo del viernes último, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del partido, Patricia Bullrich; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y Federico Angelini; el ex senador Federico Pinedo; el actual integrante de la Cámara alta Humberto Schiavoni; y el propio Mauricio Macri. Casi todos coincidieron en que la respuesta vía Twitter de la ex ministra de Seguridad había sido más que suficiente, además de acertada.

Más allá de la postura que acordaron adoptar en público, los enojos persisten, al igual que la desconfianza con Macri y Rodríguez Larreta, que salieron indemnes en medio de la seguidilla de señalamientos de la chaqueña. Uno de los que continúa molesto es el diputado nacional Rogelio Frigerio, que fue acusado de tener negocios con los gobernadores peronistas pero además de haber puesto como candidata a diputada en la lista de las elecciones de 2017 a quien era su supuesta testaferra, que a su vez habría sido su amante, según palabras de Carrió.

Frigerio analiza judicializar el tema. Algo de eso adelantó en las redes sociales cuando le dijo a Carrió que debería hacer la denuncia en la Justicia "con pruebas". Si bien el vínculo entre ambos siempre fue malo y no es la primera vez que la líder de la Coalición Cívica apunta contra el ex ministro del Interior, esta vez se extralimitó al "meterse en la vida privada", repiten en PRO.

Ritondo también quedó enojado, al igual que Vidal, que terminó envuelta en el asunto por las denuncias que Carrió realizó a quien fue su ministro de Seguridad bonaerense. Más furioso está el diputado Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, que tampoco descarta emprender acciones legales.

Macri y Rodríguez Larreta son quienes más insisten en olvidar la pelea en pos de no regalarle al oficialismo más tiempo para "ocultar" las dificultades que tiene para encauzar la economía. "En la Rosada se frotan las manos cada vez que hay internas acá. Carrió le hizo un favor a Massa sin darse cuenta", dice a este diario un diputado de PRO.

Otro referente de ese espacio destaca que más allá del palabrerío de la dirigente de la Coalición Cívica, es cierto que todos los señalados tienen un vínculo muy cercano al ministro de Economía. "Ella sabe que Massa está en contacto permanente con varios y que espera ayuda desde el Congreso", explica alguien que también recibe mensajitos de whatsapp del tigrense.

Carrió no hizo más que gritarles un "piedra libre" con antelación, a modo de advertencia, a quienes cultivan un vínculo con el líder del Frente Renovador. Muchos creen que lo hizo en complicidad con Macri, como ella misma deslizó. "No fue acordado con Mauricio. Es algo de Lilita", dijeron cerca del ex presidente, a pesar de que admiten que hubo un encuentro entre ambos días atrás.

Del lado de Bullrich y en menor medida de Macri, les llama la atención que no sólo ningún hombre ni mujer cercana al jefe de Gobierno porteño fue magullado, sino que además Carrió se encargó de aclarar que está al tanto de la amistad de Rodríguez Larreta con Massa pero lo desligó de tener "negocios" con él.

Para disipar las sospechas el mandatario porteño se apuró a emitir un comunicado rechazando las declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica. Aún así, varios de los damnificados están convencidos que Rodríguez Larreta está detrás de esos dichos, sobre todo porque hasta hace poco algunos de ellos revistaban en el larretismo y se fueron con Bullrich o Macri.

Por ahora, no dejarán o, al menos, intentarán que los recelos no afloren a la superficie, sin embargo dejaron en claro que ninguno de los integrantes de Juntos por el Cambio está dispuesto a llamarse a silencio ante una nueva acusación de Carrió. Le hicieron saber a la líder de la Coalición Cívica que son algo más que receptores de sus mensajes.