La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó su apoyo a la reforma previsional aunque reconoció que no traerá beneficios inmediatos.

"La ley es muy buena para el futuro, no en el cortísimo plazo. Tengan paz, oremos por la Patria" afirmó Carrió en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La legisladora de Cambiemos se expresó así luego de la movilización en el centro porteño de organizaciones sociales, gremiales y de sectores de la oposición que terminó con incidentes frente al Congreso nacional.

"Esto yo ya lo viví. No voy a conspirar contra la República y si hay un error se puede reparar. En cambio, si yo no votara con el gobierno, estaría haciéndole el juego a los que quieren derrocarlo, los que inventaron un desaparecido, los que no quieren la República, los grandes evasores y ladrones de la riqueza de la Nación. Mi conciencia está en absoluta paz y esa es mi guía", remarcó Carrió.

Tras un encuentro de legisladores de las tres fuerzas del oficialismo y el Gobierno en Casa Rosada, Carrió confirmó su apoyo y salió a defender el texto, que hoy será sometido a votación en la Cámara baja.