La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, volvió a echar leña al fuego en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) al advertir sobre la "imbecilidad" de quienes no entienden que "lo que causa escándalo es la verdad". Por si fuera poco, parafraseó a Jesús y dijo que vino a "traer fuego y división a este mundo".

"La imbecilidad, según la Real Academia (Española) es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo 'poco patriarcal'. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos", expresó Carrió ayer en Twitter.

Carrió añadió a su posteo el pasaje de la Biblia (Lucas 12:49-53) que dice: "¡He venido a traer fuego a este mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, y ¡qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, más bien he venido a traer división".

"Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo 'poco patriarcal"

También compartió la frase de Dante Alighieri: "El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral", que fue posteada por la diputada nacional de su espacio Mónica Frade.

La interna en Juntos por el Cambio

Los dichos de la referente opositora se enmarcan en el debate que desató en JxC días atrás, cuando atacó a varios dirigentes, especialmente del PRO, endilgándoles presuntas relaciones con el ministro de Economía, Sergio Massa.

En esta ocasión, la exdiputada nacional fue acompañada por varias de sus principales espadas políticas, entre ellas el presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, quienes avalaron sus dichos: "Muchos de los que conformamos Juntos por el Cambio somos, hemos sido o pretendemos ser elegidos por la gente".

Por su parte, el también diputado nacional Juan Manuel López dijo: "La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Hace 8 años que trabajamos para que esa unidad sea consistente, pero también trabajamos para que el núcleo de valores de esta coalición sea Republicano".

Las respuestas de la coalición

Las denuncias de Carrió le valieron respuestas de dirigentes de la alianza opositora, como Patricia Bullrich, quien dijo: "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas."

Por su parte, el gobernador de Jujuy y jefe de la UCR, Gerardo Morales, respondió: "Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo".

Mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo: "Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio (Macri), pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días". Y añadió: "Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios".