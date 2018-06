La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró esta tarde que no se enojó con sus colegas del interbloque Cambiemos por la votación a favor del aborto y reiteró su respaldo a Mauricio Macri, al ingresar a la Quinta de Olivos para una reunión con el Presidente.

"Estoy al lado de Macri, sobre todo en crisis", subrayó Carrió en declaraciones a la prensa antes del encuentro.

Sobre la advertencia de "romper" Cambiemos que lanzó este jueves poco despuÚs de la aprobación de la despenalización del aborto, la legisladora afirmó: "No era un enojo con la votación, sino con el presidente de la Cámara (Emilio Monzó) que no me daba la palabra y no me la da hace dos años".

"Lo mejor de la jornada es que no hubo violencia", rescató la líder de la CC, que consideró que si se hubiera hubiera rechazado el proyecto de despenalización podrían haberse producido incidentes en las inmediaciones del Congreso con los militantes que estaban a favor.

A la vez, apuntó a la ex presidenta Cristina Kirchner por anticipar su respaldo a la iniciativa en el Senado, pese a haber estado en contra tiempo atrás, e ironizó: "Parece que las convicciones se cambian cada media hora".

"El dolor es mi alma es demasiado grande", señaló Carrió sobre su sentir tras la media sanción del proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.