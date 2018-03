La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos interpuestos por la defensa de los condenados por delitos de lesa humanidad en el marco del juicio "La Escuelita IV", anuló las absoluciones y reenvio la causa para que el Tribunal Oral Federal de Neuquén dicte un nuevo pronunciamiento.

El tribunal hizo lugar parcialmente a la presentación efectuada por el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, Miguel Ángel Palazzani, y el titular de la Fiscalía general Nº 4, Javier De Luca, y las querellas que representan a organismos de derechos humanos.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemingnani anularon las absoluciones dispuestas y el rechazo a la aplicación del artículo 19 inc. 4º del Código Penal y reenviaron la causa para que el Tribunal Oral Federal de Neuquén dicte un nuevo pronunciamiento.

Entre otros, en la causa fueron condenados los ex militares Oscar Reinhold, Néstor Castelli, Jorge Di Pasquale y Osvaldo Laurella Crippa, y fueron absueltos el ex teniente primero Luis Sires y los ex policías Gerónimo Huircaín, Julio Villalobo y Gustavo Sommer.