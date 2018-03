La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy el juicio oral contra Rafael Resnick Brenner, quien fuera jefe de asesores de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el marco del caso Ciccone. La sala IV de Casación declaró “inadmisible” el recurso presentado por la defensa de Resnick Brenner, que había pedido la nulidad de su elevación a juicio porque no ocurrió lo mismo con Echegaray.

El ex jefe de asesores de la AFIP, que sigue siendo empleado de esa institución, está siendo juzgado junto al ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, en el juicio oral en el que se ventilan las irregularidades en la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica. Para lo abogados de Resnick Brenner, el hecho de que la investigación de la responsabilidad de Echegaray en el caso Ciccone todavía esté en etapa de instrucción debería anular la elevación a juicio de su asesores.

El funcionario de la AFIP es juzgado por supuesto incumplimiento de deberes en el entramado que derivó en el levantamiento de la quiebra de la empresa y el otorgamiento de un plan de pagos cuando ya estaba en manos de The Old Fund, una firma de Alejandro Vandenbroele, procesado y juzgado junto con Boudou como su supuesto testaferro. Resnick Brenner sostuvo en el juicio que la imprenta, única en América Latina que podía imprimir papel moneda, “era estratégica”, y por eso, cuando solicitó el plan de pagos, se consultó a otros organismos, entre ellos el Ministerio de Economía, porque había además “deuda cruzada” con el Estado Nacional y se pedía compensarla.

"Todo el accionar que yo tuve como jefe de asesores era consensuado o instruido por el administrador federal "no quiero zafar, es una realidad”, dijo el ex jefe de asesores durante su indagatoria.

El fallo de cuatro páginas firmado hoy por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani confirma que Resnick Brenner seguirá siendo sometido a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital. En la causa intervienen como parte querellante la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, quienes solicitaron que el recurso extraordinario planteado por el ex jefe de asesores de la AFIP sea declarado inadmisible.