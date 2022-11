La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió este martes a la Cámara Federal de Casación, a través de sus abogados, que se ratifique su sobreseimiento y el de sus hijos Máximo y Florencia, a fin de evitar ir a juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero conocido como Hotesur y Los Sauces.

Son dos causas que están en trámite en un único expediente y donde el Tribunal Oral Federal 5 resolvió no hacer el juicio y, en cambio, sobreseer a la ex presidenta y sus dos hijos.

Luego del sobreseimiento, la Fiscalía apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal y ahora la sala II del Tribunal deberá resolver si ratifica el sobreseimiento de la vicepresidenta, para lo cual el juicio no se hará, o bien, se lleva a cabo el proceso.

En la audiencia no estuvieron los propios imputados, sino sus abogados, incluido Ary Llernovoy, por la defensa de Cristina Kirchner. No obstante, previo a la audiencia, la ex mandataria presentó sus argumentos por escrito por el cual reclama que se ratifique el sobreseimiento.

Causa Hotesur: definen si habrá juicio

La defensa criticó con dureza al fiscal general Mario Villar, quien hace pocos días pidió al Tribunal que ordene la realización del juicio, donde consideró es la instancia clave para determinar si existió o no delito.

"No tiene ningún sentido llevar a cabo un juicio oral (máxime si su sustanciación puede insumir varios años) cuando, a partir de los elementos incorporados al expediente, los magistrados arriban a la convicción apodíctica de que los hechos denunciados no resultan típicos, antijurídicos, culpables ni/o punibles", replicó la vicepresidenta en el escrito.

También volvió a un argumento reiterado en la causa, donde señaló que todos los pagos hechos por Valle Mitre S.A, de Lázaro Báez; y M&S. SA y Alcalis Patagonia SAIC estas dos vinculadas a Cristóbal López, a la empresa "Los Sauces" fueron "banderizados y efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias".

Cristina Kirchner en el acto por el día de la Militancia

En el escrito se aludió a la aplicación de la ley penal más benigna en materia de lavado de activos hecha por el TOF5 cuando cerró la causa, aunque se descartó que se haya cometido este delito y también se reiteró que hay una "múltiple persecución" penal a la ex Presidenta.

"De esta manera, niegan categóricamente que hayan existido maniobras de lavado de dinero.

Al igual que, minutos más tarde, lo hicieron los abogados de distintos acusados", dijo y remarcó que "no existió prueba nueva por la cual analizar reanudar el caso, sino que "está resuelto" en cuanto a que no hubo delito.

"Nuevamente vuelve a quedar en evidencia cómo los Fiscales intentan construir una nueva acusación a los martillazos a efectos de revertir un auto de sobreseimiento debidamente fundado que, como tal, debe ser convalidado en esta instancia", criticó la defensa de Cristina Kirchner.

La decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone no tiene fecha aún, tal vez puede que sea antes de finalizar el año: lo que tienen que resolver es si el juicio no se hace porque ratifican el sobreseimiento o, caso contrario, que sí debe realizarse.

Concretamente, las maniobras bajo sospecha son los pagos hechos por Cristóbal López y Lázaro Báez a los Kirchner en concepto de alquiler tanto de hoteles como de complejos habitacionales en Santa Cruz.

Es el único caso en el que la vicepresidenta está imputada junto a sus dos hijos, aunque ella no sólo está en etapa de definición en este caso, sino también en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso AMIA y donde también la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si ratifica su sobreseimiento o bien ordena que se haga el juicio y se determine si es o no condenada.