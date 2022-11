Un día después de que Cristina Kirchner refutara las acusaciones en el jucio de la denominada "Causa Vialidad", los integrantes del Gabinete nacionales expresaron su respaldo a la vicepresidenta, destacaron que es "inocencia" de los delitos que se le imputan y señalaron que hay una "persecución" contra ella porque "es la dirigente con mayor volumen político de la Argentina".



Al referirse al tema en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Gabinete en la Casa Rosada, el ministro coordinador, Juan Manzur, sostuvo que la Vicepresidenta "hizo su descargo en forma muy contundente, Yo creo en la inocencia de la Vicepresidenta".



Por su parte, el ministerio del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se expresó en el mismo sentido: "Reafirmamos y estamos convencidos de lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo de la intromisión del Gobierno de Cambiemos en el poder judicial".



De Pedro señaló que esa "intromisión estuvo hecha para generar impunidad sobre delitos económicos muy serios que comprometieron a las futuras generaciones de argentinos, como por ejemplo esa deuda externa de más de 100.000 millones de dólares o una fuga de aproximadamente 84.000 millones de dólares, todo durante los cuatro años de gestión del gobierno de Cambiemos".

En la reunión se discutieron también las políticas sociales



El ministro apuntó que "se ha denunciado permanente la intromisión del Poder Judicial, como cuando se nombraron a dos jueces de la Corte Suprema por decreto". "También -puntualizó- me tocó denunciar como consejero de la Magistratura la superación de una banca en el Consejo de la Magistratura y también el traslado ilegal de jueces".



"Venimos diciendo que la persecución sobre Cristina no es algo que tenga que ver con delitos del Código Penal sino que son delitos que tienen que ver con el código electoral, están persiguiendo a la dirigente de mayor volumen político de la Argentina", enfatizó.



Sobre este punto, el funcionario añadió que "la están persiguiendo por recuperar los fondos de los jubilados, la están persiguiendo por haber hecho la Asignación Universal por Hijo (AUH), por haber puesto la voz de la toda la sociedad".



Además, sostuvo que la vicepresidenta es una "dirigente que no responde a otros poderes sino a la voluntad del pueblo" y acusó que "hay sectores que no aceptan que un dirigente político responda a la voluntad popular y actúe con sentido común a favor de un sistema democrático popular, inclusivo".



Quiénes estuvieron en la reunión de Gabinete



La reunión, que se desarrolló desde las 9.20 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada para analizar la programación e instrumentación de políticas públicas tuvo la presencia de los ministros pero no del presidente Alberto Fernández, quien ayer expresó su respaldo a Cristina.

El encuentro contó con la asistencia de las ministras de Trabajo, Kelly Olmos; de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Justicia, Martín Soria; y de Seguridad, Aníbal Fernández, además del canciller Santiago Cafiero.



También los de Defensa, Jorge Taiana; de Transporte, Alexis Guerrera; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Cultura, Tristán Bauer; y de Ciencia, Daniel Filmus.



Asimismo, participaron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.