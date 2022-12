La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada ayer a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, recibió el respaldo y la "solidaridad" de líderes de la región, como los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce; y de Honduras, Xiomara Castro; y también del exmandatario boliviano Evo Morales.

"Venganza política", "vileza antidemocrática", repudio a quienes buscan "proscribir de la vida política", "guerra sucia contra inocentes" y comparaciones con el presidente electo de Brasil, Lula Da Silva, fueron las frases que más sonaron entre los mandatarios o ex jefes de Estado de Bolivia, Honduras y México.

Por su parte, senadores y diputados que integran el Frente de Todos en el Congreso anunciaron una conferencia de prensa este miércoles para repudiar el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández y de que se conociera el caso de Lago Escondido.

Tras conocerse el veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py, Cristina Kirchner hizo un descargo en redes sociales en el que apuntó a la "mafia judicial" y remarcó que no será candidata en 2023.

"No voy a ser candidata. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que van a poder dar la orden a Casación y a la Corte Suprema que me metan presa”, aseguró. También remarcó: "No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa″.

Patria grande en apoyo a Cristina Kirchner

A través de la red social Twitter, presidentes y líderes políticos de la región se hicieron eco del falle condenatorio hacia la expresidenta argentina.

"Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo", afirmó López Obrador, en una publicación en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Arce puso de manifiesto su "solidaridad" con Fernández de Kirchner y analizó que se la "busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta".

"Desde #Bolivia, nuestra solidaridad con la hermana @CFKArgentina, a quien se busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta. Estamos seguros que la verdad se impondrá ante todo atentado contra la dignidad de los pueblos y la democracia en nuestra #PatriaGrande", subrayó el mandatario, a través de su cuenta personal en Twitter.

En tanto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también expresó en Twitter su "solidaridad" con la expresidenta argentina durante el 2007/2015 y le brindó su "apoyo" frente al "ataque del lawfare" judicial.

"Nuestra solidaridad y apoyo con la compañera @CFKArgentina quien enfrenta ahora el ataque del “Lawfare” después de sobrevivir un atentado fallido en su contra. La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. #FuerzaCristina", apuntó Castro.

Asimismo, se sumó a las muestras de solidaridad hacia la vicepresidenta el exmandatario de Bolivia Evo Morales, quien dejó en claro su "repudio" a la sentencia.

"Nuestro repudio y condena más vehemente contra el golpe judicial y amañado que intenta truncar los derechos políticos de nuestra hermana @CFKArgentina. Después de fallar en su intento de asesinarla, hoy tratan de eliminarla políticamente. Fuerza hermana Cristina.¡La lucha sigue!", publicó Morales en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Usan el golpe judicial para sentenciar a inocentes como hicieron con el hermano @LulaOficial y la hermana @CFKArgentina o recurren al golpe parlamentario como pasó con el hermano @lugo_py. Esta guerra sucia es acompañada por medios que mienten y magnifican acusaciones falsas".