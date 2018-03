El Presidente hizo ayer una primera mención al caso de Santiago Maldonado desde la aparición del cuerpo en el río Chubut. “Valoro mucho este encuentro y por eso estoy acá, a pesar de que me toca una semana medio compleja y con situaciones especialmente y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina”, dijo en un encuentro de la OMS en Montevideo, Uruguay.

Desde el vecino país, Mauricio Macri rompió el silencio aunque evitó mencionar el nombre del joven artesano desaparecido desde el 1 de agosto durante un desalojo de la ruta 40 en Esquel. En una breve presentación, el mandatario pareció haber querido referirse al tema pero sin dar grandes detalles a las pocas horas de que decidieron suspender los actos de campaña.

En la Rosada creen que el hallazgo del cuerpo no afectará el escenario electoral

Puertas adentro de la Casa Rosada explican que no hablarán públicamente hasta que se exprese la Justicia. “Vamos a esperar a ver que dice el juez”, explican a BAE Negocios desde el entorno presidencial. Toda la información sobre el hallazgo del cuerpo en el río Chubut que podría ser el de Santiago Maldonado se mantiene en el más estricto off de record. En todo el gabinete nacional se mantiene la cautela. No habrá declaraciones respecto al tema, tampoco ningún comunicado oficial.

La decisión del Gobierno fue, por ahora, llamarse a silencio hasta que el juez Gustavo Lleral, que investiga la desaparición del joven desde hace tres semanas, informe los resultados de la autopsia.

Tras una reunión de la mesa chica en la quinta de Olivos, el Presidente tomó la primera decisión en relación con la aparición del cadáver. Decidió cambiar la agenda de las actividades proselitistas de cara a las elecciones del domingo. Macri resolvió suspender el acto de cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y los candidatos bonaerenses en La Plata. También quedó cancelado el acto de final de campaña a nivel nacional que iba a encabezar hoy en el teatro Orfeo en Córdoba, una cábala que querían mantener en Cambiemos. Son los dos distritos más importantes del mapa electoral.

Otra de las defi niciones en torno al caso de Maldonado fue que ninguna de los ministros se exprese sobre el hallazgo del cuerpo. La cautela reina en cada uno de los despachos de Balcarce 50. En la Rosada creen que haberse descubierto el cadáver no afectaría el escenario de las elecciones legislativas del próximo domingo.

Pese a la cancelación de la agenda de campaña, el jefe de Estado siguió con las tareas de gestión habitual. Por la mañana mantuvo una reunión con los principales asesores y por la tarde viajó a la ciudad uruguaya de Montevideo para participar de la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades no transmisibles.