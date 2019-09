El candidato a presidente por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, desechó la posibilidad de dar su apoyo a la reelección del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para las elecciones generales del 27 de octubre.

La decisión fue anunciada luego de que el candidato por el Frente Despertar, José Luis Espert, hiciera público su apoyo a Larreta para "evitar" que la Ciudad "vuelva el pasado".

"Si votara en CABA, votaría en blanco", sentenció Gómez Centurión a través de un comunicado oficial, en el que criticó la decisión de Espert de cerrar un acuerdo con el jefe de Gobierno.

"Hay opiniones previas negativas por parte de Espert hacia Larreta. No entiendo por qué sale ahora este apoyo tan manifiesto y explícito", manifestó el ex director de la Aduana, que va acompañado en su boleta por Cynthia Hotton. Y, agregó: "Es dudoso que uno pueda apoyar a un candidato que no acompaña".

Pese a ir con boleta corta en la Ciudad -sólo para la categoría de Presidente- Centurión dijo no querer interferir en la decisión de sus votantes, que tienen "toda la libertad para votar según su voluntad y a su percepción del fenómeno político".