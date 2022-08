La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, criticó hoy el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no dará continuidad al programa de ayuda social Ciudadanía Porteña a hijos e hijas de beneficiarios que no cuenten con la regularidad escolar. La funcionaria consideró que esa variable "no puede ser usada como un castigo, una doble estigmatización y una herramienta fiscal para bajar la ayuda".

"Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo", aseveró la portavoz en una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter.

El jefe de gobierno @horaciorlarreta se refiere hoy al plan Ciudadanía Porteña que es un programa social que conozco bien, porque tuve el honor de diseñarlo e implementarlo junto a mi equipo del Ministerio de DDHH y Sociales en el año 2006. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 9, 2022

En ese sentido, destacó que conoce muy bien el programa sobre el que hizo anuncios hoy el jefe de Gobierno porteño porque tuvo "el honor de diseñarlo e implementarlo", junto a su equipo del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales en 2006, durante la gestión de Jorge Telerman al frente del Ejecutivo del distrito.

Corresponsabilidades y no requisitos para los planes

"La ley que creó el programa indica como corresponsabilidades la regularidad escolar, la vacunación obligatoria y la búsqueda de trabajo para los adultos del hogar", precisó Cerruti quien, sin embargo, remarcó que se trata de "corresponsabilidades y no de requisitos porque tanto el Estado como la familia se comprometen a llevarlo adelante".

"Estas corresponsabilidades que se piden a los beneficiarios son un marco para ayudar a las familias a salir de la situación de vulnerabilidad. No pueden ser usadas como un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda", planteó la portavoz de la Presidencia.

Regularidad escolar y beneficios económicos

Rodríguez Larreta anunció esta mañana que controlará cada dos meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña.

En función de eso, la Ciudad determinará si esas familias continuarán recibiendo el 100% de la ayuda social o si le restan el monto que perciben dentro de ese beneficio en concepto de "adicional por hijo", y, en caso de persistir esa situación, se dispondría directamente la baja del beneficio.

"Si está tan preocupado por el cumplimiento de la ley, el gobierno de Rodríguez Larreta podría ocuparse de que sigan ingresando familias que lo necesiten o requieran, y que se pague el porcentaje que establece la ley y que se fue restringiendo a medida que pasaron los años", postuló Cerruti.