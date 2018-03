“Estos son Doctores de MIT y HARVARD. Ya van a rogar que vengan los CHICAGO BOYS verdaderos.??” Así se expresó por Twitter Carlos Rodríguez (@carod2015), director del Centro de Economía Aplicada de la UCEMA, el principal think tank neoliberal del país y ex viceministro de economía de la convertibilidad. El planteo es una crítica a la política monetaria del Banco Central, basada en subir la tasa de interés y emitir Lebac. “El BCRA sube tasas y baja el dólar. Es bueno para ir de vacaciones con dólar barato a Miami y a tomar vino en Europa. Gracias BCRA. La deuda la pagará todo el pueblo. Es justo ya que todos reciben los beneficios del gasto populista. Eso es Cambiar”, agregó en otro. La receta neoliberal pura es más simple, eliminar de cuajo el déficit fiscal al que culpan de todos los males. Seguramente es uno más, pero no mayor que el déficit de la balanza de pagos, que es el que se financia con la deuda externa. En cualquier caso, crece el temor a las consecuencias de la política de Federico Sturzenegger y la convicción de que, frente al fracaso, siempre estará la opción de culpar al gasto del Estado.