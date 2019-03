Cinco alianzas se inscribieron hoy para participar en las elecciones provinciales que se realizarán el 12 de mayo, día en que se elegirá gobernador y vice, legisladores locales y tribunos de cuentas. El plazo para la inscripción de alianzas venció hoy a las 10 y, según los datos aportados por el Tribunal Electoral provincial, los frentes electorales son: Hacemos por Córdoba, Córdoba Cambia, Frente Córdoba Ciudadana, Frente de Izquierda y los Trabajadores y el MST-Nueva Izquierda. El radicalismo, que va sin alianzas, presenta a su candidato Ramón Mestre el 23 de marzo.

Hacemos por Córdoba (ex Unión por Córdoba) es el nuevo frente que ayer presentó el gobernador Juan Schiaretti ( PJ), quien va por la reelección y nuclea a 12 partidos políticos: PJ, Movimiento de Integración y Desarrollo, Demócrata Cristiano, Partido FE, Unión Vecinal Federal, Liberal Republicano, Partido Intransigente, Partido Socialista, Concertación Forja, Compromiso Federal, GEN y Acción Para el Cambio.

Córdoba Cambia es el espacio que pertenecía a Cambiemos y que está integrado por el PRO, Frente Cívico y Unión Popular, que tiene como candidato a gobernador al diputado nacional ( UCR), Mario Negri

También competirá el Frente Córdoba Ciudadana, integrado por el Partido Comunista, Kolina, Partido de la Victoria, Partido Solidario, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Frente Grande, Frente Federal de Acción Solidaria y Partido del Trabajo y del Pueblo. Este sector del kirchnerismo promueve para gobernador al diputado nacional Pablo Carro.

Por su parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores ( FIT), que tiene como socios al Partido Obrero, Izquierda Socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas, lleva para la gobernación a Liliana Olivero. Además, estará el MST-Nueva Izquierda (Nueva Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores), que promueven a Luciana Echeverría.

Mientras tanto, el 23 de marzo vence el plazo para la inscripción de los partidos políticos que van sin alianzas y la presentación de las candidaturas.

El radicalismo, luego de la fractura de Cambiemos, reunirá el próximo sábado al Congreso partidario para legitimar la candidatura a gobernador de Mestre, actual intendente capitalino y presidente partidario, y del resto de los cargos electivos.

Por último, el presidente Mauricio Macri señaló que la ruptura de Cambiemos en Córdoba es una situación no deseada para el Gobierno, pero que "por suerte no sucedió en las demás provincias", al responder preguntas en una conferencia de prensa en Jujuy. "Dos dirigentes importantes que tiene Cambiemos en Córdoba no se pusieron de acuerdo sobre cómo dirimir sus candidaturas en una interna y eso ha llevado las cosas a un punto en el que habrá dos candidatos del mismo espacio. Es algo que no queríamos", añadió.